Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί και βάζει «βραχιόλι»

Ευχάριστα για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί ο οποίος μετά από 20 ημέρες εγκλεισμού στις φυλακές Λα Σαντέ, αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα και να τεθεί σε κατ οίκον περιορισμό, με «βραχιολάκι.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης για το αίτημα αποφυλάκισής του σήμερα σε δικαστήριο του Παρισιού, η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκιση υπό δικαστική επιτήρηση του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί στις 14.30 ώρα Ελλάδας.

Γάλλια: Σήμερα η ακρόαση για το αν θα βγει από τη φυλακή ο Σάρκοζι

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

