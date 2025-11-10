Γάλλια: Σήμερα η ακρόαση για το αν θα βγει από τη φυλακή ο Σάρκοζι

Εάν το εφετείο κάνει δεκτό το αίτημά του, ο 70χρονος θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος αμέσως ή το αργότερο πριν από τα Χριστούγεννα, όπως αναμένεται.

Γάλλια: Σήμερα η ακρόαση για το αν θα βγει από τη φυλακή ο Σάρκοζι
10 Νοέ. 2025 10:31
Pelop News

Το Εφετείο του Παρισιού θα εξετάσει σήμερα το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί σχεδόν τρεις εβδομάδες αφότου ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας διάβηκε το κατώφλι της φυλακής Λα Σαντέ στη γαλλική πρωτεύουσα.

Ο Σαρκοζί, που εκτίει από τις 21 Οκτωβρίου ποινή πενταετούς φυλάκισης μετά την καταδίκη του στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεδρικής του εκστρατείας το 2007 από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι της Λιβύης, αναμένεται να συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης από το κελί του των εννέα τ.μ. στην ακρόαση και η απόφαση αναμένεται εντός της ημέρας, αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ.

Εάν το εφετείο κάνει δεκτό το αίτημά του, ο 70χρονος θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος αμέσως ή το αργότερο πριν από τα Χριστούγεννα, όπως αναμένεται.

Τα κριτήρια αποφυλάκισης του Σαρκοζί

Αναφορικά με το αίτημα αποφυλάκισης του Σαρκοζί οι δικαστές του Εφετείου δεν θα βασιστούν στα ίδια κριτήρια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την εντολή εγκλεισμού του. Η έφεση του πρώην προέδρου της Γαλλίας εντάσσει την φυλάκισή του στα κριτήρια της προφυλάκισης, τα οποία διαφέρουν από αυτά για την εκτέλεση μιας ποινής.

Σύμφωνα με το Άρθρο 144 του γαλλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η κράτηση ενός ατόμου είναι δυνατή μόνο εάν αποτελεί το «μόνο μέσο» προστασίας αποδεικτικών στοιχείων, αποτροπής πίεσης σε μάρτυρες ή συμπαιγνίας, αποτροπής φυγής του καταδικασθέντος υποτροπής ή προστασίας του. Διαφορετικά ο Σαρκοζί πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, ενδεχομένως υπό κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι ή με την κατάθεση εγγύησης ή ακόμη και με την υποχρέωση να εμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο Σαρκοζί κρατείται σε απομόνωση στη φυλακή με δύο αστυνομικούς ασφαλείας σε γειτονικό κελί, μέτρα που δικαιολογούνται από την «κατάστασή του» και τις «απειλές εναντίον του», σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ.

Στα τέλη Οκτωβρίου ο Σαρκοζί δέχτηκε επίσκεψη από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, μια συνάντηση που προκάλεσε κριτική, ιδίως από δικαστές. Σε μια σπάνια δημόσια δήλωση, ο ανώτατος εισαγγελέας της Γαλλίας, Ρεμί Χάιτς, έκανε λόγο για «κίνδυνο υπονόμευσης της ηρεμίας της διαδικασίας» και ως εκ τούτου «επίθεση στην ανεξαρτησία των δικαστών» πριν από την έφεση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:33 Ασημένιο μετάλλιο για τη Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου
13:24 Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη
13:20 Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από την Πάτρα – Υποδοχή στις 27 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου
13:11 Φρίκη στην Ινδονησία: Ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου 8χρονη μπροστά στην οικογένειά της
13:06 Ανάσα για την πρωτοβάθμια υγεία: Πανελλαδική κάλυψη από τις ΚΟΜΥ το 2026
13:00 Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα
12:55 Ουκρανία: Εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικές επιθέσεις
12:54 Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO
12:50 «Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»
12:49 Νέα διάκριση για τον πρόεδρο του ΙΟ Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο
12:44 Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι βάζουν τη χώρα σε δοκιμασία – Προσοχή τις επόμενες ώρες
12:40 Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμπάς, τι σημαίνει αυτό
12:33 Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για τον Νόμο 5116/2024
12:32 Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί και βάζει «βραχιόλι»
12:30 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των πυρόπληκτων αγροτών: Ημερίδα στα Ροΐτικα για τη διαχείριση των ελαιοδέντρων
12:25 Στο 2% ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο
12:23 Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την τυφλή μητέρα του – «Με είχε κουράσει, δεν άντεχα άλλο»
12:18 Κατρίνης: «Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις δύο χρόνια – Η κυβέρνηση απαθής μπροστά στην κρίση»
12:15 Η Αντωνίου δεύτερη φορά σφυρίζει στο Champions League γυναικών
12:14 Ηράκλειο: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από την παράσυρση γυναίκας κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Προσοχή σκληρές εικόνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ