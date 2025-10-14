Γαλλία: Η πρόταση του Λεκορνί για το «πάγωμα» του συνταξιοδοτικού

Ο Λεκορνί παρουσίασε στην Εθνοσυνέλευση τα βασικά σημεία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «μια αυστηρή διαχείριση των δημόσιων λογαριασμών που θα μειώσει το έλλειμμα».

14 Οκτ. 2025 17:38
Εξελίξεις στην Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπασταιν Λεκορνί πρότεινε από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού τονίζοντας παράλληλα ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα βασιστεί σε αυστηρό έλεγχο των δημοσίων δαπανών και μείωση του ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε: «θα προτείνω στο Κοινοβούλιο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028».
Η αναστολή της μεταρρύθμισης αυτής ήταν ένας από τους όρους που θέτει το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί. Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής», είπε.
Ο Λεκορνί παρουσίασε στην Εθνοσυνέλευση τα βασικά σημεία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «μια αυστηρή διαχείριση των δημόσιων λογαριασμών που θα μειώσει το έλλειμμα». Όπως ανέφερε, το έλλειμμα θα περιοριστεί στο 4,7% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 4,6% που προβλεπόταν μετά την απόσυρση του μέτρου για την κατάργηση δύο αργιών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «ο στόχος παραμένει να διατηρηθεί το έλλειμμα κάτω από το 5% του ΑΕΠ».

Έτοιμος για νέο διάλογο για το συνταξιοδοτικό

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι «έτοιμη για έναν νέο διάλογο σχετικά με το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος». «Η απάντηση είναι ναι», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «μια κοινωνική μεταρρύθμιση, όσο αναγκαία κι αν είναι, μπορεί να προχωρήσει μόνο αν γίνει κατανοητή και θεωρηθεί δίκαιη».
