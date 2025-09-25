Γαλλία: Κατασχέθηκαν σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης από το πολεμικό ναυτικό

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού μέσα στο 2025.

Γαλλία: Κατασχέθηκαν σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης από το πολεμικό ναυτικό
25 Σεπ. 2025 12:33
Pelop News

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (25/9) ότι προχώρησε στην κατάσχεση  ποσότητα μαμούθ, και συγκεκριμένα 9,6 τόνους κοκαΐνης αξίας άνω των 500 εκατ. ευρώ από αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Ατλαντικής Ναυτικής Περιφέρειας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (22/9) από δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, έπειτα από πληροφορίες που δόθηκαν από υπηρεσίες καταπολέμησης ναρκωτικών, θαλάσσιες υπηρεσίες πληροφοριών και τη βρετανική αστυνομία.

Η δράση εντάσσεται στην αποστολή «Corymbe», που δημιουργήθηκε το 1990 στον Κόλπο της Γουινέας με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε μια περιοχή όπου η πειρατεία είναι συχνό φαινόμενο.

«Συνολικά, κατασχέθηκαν 9,6 τόνοι κοκαΐνης με αγοραία αξία σχεδόν 519 εκατομμυρίων ευρώ (609 εκατ. δολάρια) από το σκάφος», ανέφερε η Ατλαντική Ναυτική Περιφέρεια, σημειώνοντας ότι το πλοίο δεν έφερε σημαία καμίας χώρας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για την τύχη του πληρώματος, ενώ συνήθως σε τέτοιες επιχειρήσεις, τα ναρκωτικά καταστρέφονται και το πλοίο αφήνεται να συνεχίσει την πορεία του.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιτυχία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού μέσα στο 2025. Ήδη μέχρι το τέλος Αυγούστου, το γαλλικό ναυτικό είχε κατασχέσει σχεδόν έξι τόνους κοκαΐνης στα ανοιχτά της Δυτικής Αφρικής.

Όπως είχε δηλώσει τότε ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, το 2025 έχει ήδη καταγραφεί ως έτος ρεκόρ, με περισσότερους από 45 τόνους ναρκωτικών να έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί από τις γαλλικές ναυτικές δυνάμεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:08 Πάτρα: Δεν ανάβουν τα φώτα στις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και της Πατρέως
17:06 Σημαντική προσθήκη για την ΕΑΠ με τη Λυκούδη
17:00 Επιστρέφουν οι 120 δόσεις; – Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ – Ανάσα για μικρομεσαίους και επαγγελματίες
16:54 Επικίνδυνες απομιμήσεις Labubu πλημμυρίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο
16:46 Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου Πάτρας για τη συμμετοχή στη ΔΕΘ
16:38 Συνάντηση Μαστοράκου-Γεωργιάδη: Ποια θέματα έθεσε η Αντιπεριφερειάρχης στον Υπουργό Υγείας
16:30 Χρήστος Μπούρας στο «Εύρηκα»: Ανταγωνισμός μας είναι τα όνειρα των φοιτητών μας
16:22 Η Τουρκία άνοιξε μέτωπο με το Fox News – Η μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν και η συνάντηση με τον Τραμπ
16:14 Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι
16:06 Ηγουμενίτσα: «Ο 11χρονος ήταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου και οι γονείς του ούρλιαζαν» – Νεκρός 11χρονος μαθητής σε τροχαίο στο Λαδοχώρι
16:04 Ρούλα Πισπιρίγκου: Το διαφημιστικό τρικ του Κοκκινόπουλου για τη σειρά και ο Αλέξης Κούγιας
15:56 Οι Ρώσοι αρνούνται εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία
15:48 Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα εξετάσει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε
15:46 Πάτρα: 28χρονος πιάστηκε στο λιμάνι με MDMA, κάνναβη, κεταμίνη, LSD, ecstasy και παραισθησιογόνα μανιτάρια
15:46 Πίτσα, σάτιρα και social media: Ποιος βάζει τα όρια στο χιούμορ;
15:40 Πανεπιστήμιο Πατρών, Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ενώνουν δυνάμεις για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον
15:32 Σκηνικό «Φαρ Ουέστ» στον Αλισσό: «Πυροβόλησα για εκφοβισμό» – Ελεύθερος με όρους ο 43χρονος
15:24 Ουκρανία: Ποια εδάφη κατέχει η Ρωσία – Μπορεί να τα ανακτήσει το Κίεβο; ΧΑΡΤΕΣ
15:16 Γρεβενά: 52χρονος τραυμάτισε 20χρονο με ξύστρα κεραμικών εστιών!
15:08 Στην Πάτρα τη Δευτέρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας – Εκδήλωση του ΚΚΕ με θέμα τις πυρκαγιές και την πολιτική προστασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ