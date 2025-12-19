Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν και ανάγκασαν ζευγάρι να τους μεταφέρει σε κρυπτονομίσματα 8 εκατομμύρια ευρώ

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει το site The Big Whale

19 Δεκ. 2025 21:32
19 Δεκ. 2025 21:32
Pelop News

Στη Γαλλία τρεις κουκουλοφόροι απήγαγαν, χτύπησαν και τελικά ανάγκασαν ένα ζευγάρι να τους μεταφέρει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα.

Οι κουκουλοφόροι αποτελούν μέλη μιας «δομημένης εγκληματικής ομάδας», σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εισέβαλαν τη νύχτα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου προς Πέμπτη στην οικία του ζευγαριού, στις ακτές της Λα Ροσέλ στη Γαλλία.

Οι κακοποιοί έδεσαν τη γυναίκα και τον σύντροφό της, τους οποίους «χτυπούσαν για σχεδόν 2 ώρες, απαιτώντας από τα θύματά τους να τους καταθέσουν κρυπτονομίσματα», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου ο εισαγγελέας της Ρεν Φρεντερίκ Τεϊγέ.



Μια έρευνα ξεκίνησε μεταξύ άλλων για εκβιασμό από εγκληματική οργάνωση, παράνομη κατακράτηση, σύσταση συμμορίας με στόχο την προετοιμασία εγκλημάτων.

Οι απαγωγές με στόχο την καταβολή λύτρων ή οι απόπειρες απαγωγής που συνδέονται με κρυπτονομίσματα καταγράφουν άνοδο τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών είχε εντοπιστεί στο πορτπαγκάζ ενός οχήματος κοντά στο Μανς (κεντρικά), σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την οικία του στην ανατολική Γαλλία.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, επρόκειτο για τον πατέρα ενός ινφλουένσερ κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντουμπάι.

Κατόπιν, στα τέλη Ιανουαρίου, ο συνιδρυτής της εταιρείας χαρτοφυλακίων κρυπτονομισμάτων Ledger, Νταβίντ Μπαλάντ, και η σύντροφός του απήχθηκαν στο Σερ (κεντρικά). Ο Μπαλάντ, του οποίου ακρωτηρίασαν ένα δάκτυλο, αφέθηκε ελεύθερος, κατά τη διάρκεια μιας αστυνομικής επιχείρησης και η σύντροφός του είχε βρεθεί δεμένη μέσα σε ένα όχημα.

Στο Παρίσι, την 1η Μαΐου, ήταν ο πατέρας ενός διαχειριστή μιας εταιρείας που εξειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα με έδρα τη Μάλτα, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής. Οι δράστες του είχαν επίσης κόψει ένα δάκτυλο και ζητούσαν λύτρα ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Είχε αφεθεί ελεύθερος έπειτα από 58 ώρες.

Λίγες ημέρες αργότερα, την 13η Μαΐου, ένα βίντεο, που έγινε viral, είχε καταγράψει την απόπειρα απαγωγής της κόρης και του εγγονού του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Paymium.

Σε κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις, ύποπτοι συνελήφθησαν, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τους και προφυλακίστηκαν.

