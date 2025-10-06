Γαλλία: Νέα αβεβαιότητα, οι επιλογές για την πολιτική δίνη

Η Γαλλία «βυθίζεται» σε νέο γύρο πολιτικής αβεβαιότητας μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί από την πρωθυπουργία, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο επικριτών αμέσως μετά τον διορισμό της.

Η εξέλιξη προκάλεσε σοκ στο Παρίσι και έντονη ανησυχία στις αγορές ενώ οι αναλυτές μιλούν για ένα πολιτικό αδιέξοδο που αφήνει τον Εμμανουέλ Μακρόν χωρίς σαφή διέξοδο.

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του το πρωί της Δευτέρας, με το Μέγαρο των Ηλυσίων να επιβεβαιώνει ότι ο Μακρόν την έκανε δεκτή, γεγονός που σηματοδοτεί νέα επιδείνωση της πολιτικής αστάθειας στη χώρα.

Σε πτώση οι αγορές

Η παραίτηση Λεκορνί ήρθε μόλις 24 ώρες μετά τον σχηματισμό του νέου κυβερνητικού σχήματος που διατήρησε σχεδόν όλα τα βασικά στελέχη των προηγούμενων υπουργικών συμβουλίων. Μια απόφαση που προκάλεσε την οργή της αντιπολίτευσης, η οποία ζητούσε ριζική ανανέωση. Μάλιστα και ο υπουργός Εσωτερικών, Μπρουνό Ρεταγιό επέκρινε δημόσια τη σύνθεση της κυβέρνησης, δηλώνοντας πως η επιλογή των υπουργών αποτυγχάνει να έρθει σε ρήξη με το παρελθόν.

Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»

Η νέα πολιτική αναταραχή είχε επιπτώσεις στις αγορές καθώς τα γαλλικά ομόλογα κατέγραψαν πτώση, την ώρα που οι επενδυτές προετοιμάζονται για νέα περίοδο αβεβαιότητας. «Η τρέχουσα κατάσταση μας φέρνει πιο κοντά σε νέες εκλογές, και σε αυτό το σενάριο αναμένω το περιθώριο να αυξηθεί και να αγγίξει τις 100 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Βενσάν Ζουβέν, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της ING στις Βρυξέλλες, λίγο πριν την παραίτηση του Λεκορνί.

Το αδιέξοδο του Λεκορνί

«Παρακολουθούμε μια πρωτοφανή πολιτική κρίση», δήλωσε, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φωρ, του οποίου η κοινοβουλευτική ομάδα διαθέτει κρίσιμες ψήφους-κλειδιά, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Μακρόν. Και πρόσθεσε: ότι η παράταξη του Μακρόν «διαλύεται» και ότι η νέα κυβέρνηση «δεν έχει πλέον καμία νομιμότητα».

