Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»

Η Γαλλία βυθίζεται εκ νέου σε πολιτική αστάθεια, καθώς ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας ότι «οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται για να μπορέσω να κυβερνήσω». Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από τον Γάλλο πρόεδρο, προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς τόσο στο πολιτικό σκηνικό όσο και στις αγορές.

Μιλώντας έξω από το Μέγαρο Ματινιόν, ο Λεκορνί αναγνώρισε τη δυσκολία του έργου του, λέγοντας: «Το έργο της διακυβέρνησης είναι δύσκολο – ίσως περισσότερο από ποτέ αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να ασκήσω αποτελεσματικά τα καθήκοντά μου».

Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί

Η παραίτηση ήρθε λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου υπουργικού συμβουλίου, το οποίο ο ίδιος είχε σχηματίσει έπειτα από εβδομάδες διαβουλεύσεων με κόμματα όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Όμως η σύνθεση της κυβέρνησης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους του, που τη θεώρησαν «πολύ δεξιά» ή «ανεπαρκώς δεξιά», οδηγώντας σε αδιέξοδο και απειλές ανατροπής από το ίδιο το κοινοβούλιο.

Η απόφασή του χαρακτηρίστηκε χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη γαλλική πολιτική ιστορία, ενώ οι χρηματαγορές αντέδρασαν ακαριαία, με τις μετοχές και το ευρώ να καταγράφουν πτώση μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης.

Ο Λεκορνί, στενός πολιτικός σύμμαχος του Μακρόν, είχε διοριστεί πρωθυπουργός μόλις τον περασμένο μήνα, αποτελώντας τον πέμπτο πρωθυπουργό της προεδρίας του μέσα σε δύο χρόνια. Η παραίτησή του εντείνει την πολιτική κρίση που μαστίζει τη Γαλλία, καθώς κανένα κόμμα δεν διαθέτει πλέον πλειοψηφία στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο που προέκυψε μετά τις πρόωρες εκλογές του 2024.

Μετά την αποχώρηση Λεκορνί, ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με το δυσκολότερο ίσως σταυροδρόμι της προεδρίας του, προσπαθώντας να αποφύγει ένα νέο κύμα αποσταθεροποίησης και να επανακτήσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης, την ώρα που η γαλλική κοινωνία δείχνει πιο διχασμένη από ποτέ.

