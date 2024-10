Γαλλία: Τεράστιες πλημμύρες «έπνιξαν» την χώρα ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλές ζημιές και συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση στη Γαλλία μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τα νότια της χώρας.

Οι μεγάλες πλημμύρες προκάλεσαν σήμερα (18.10.2024) σοβαρές ζημιές σε τμήματα της ορεινής περιοχής της νοτιοανατολικής Γαλλίας έπειτα από ημέρες σφοδρής βροχόπτωσης, αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France έθεσε χθες, Πέμπτη, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για πλημμύρες έξι νομούς νότια της πόλης της Λιόν.

Ο συναγερμός υποβαθμίσθηκε σήμερα σε «πορτοκαλί», πράγμα που σημαίνει ότι η στάθμη των υδάτων θα μειωθεί και πάλι.

«Σε ορισμένα σημεία στην περιφέρεια Αρντές έπεσαν μέσα σε 48 ώρες 700 χιλιοστά νερού. Είναι περισσότερο απ’ όσο πέφτει σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους στο Παρίσι, η ποσότητα είναι γιγάντια», δήλωσε στο BFM TV η υπουργός Περιβάλλοντος Ανιές Πανιέ-Ρινασέ.

Red flood warnings are in force. pic.twitter.com/O37CC1v850

More footage from Rive-de-Gier showing significant flooding in southern France.

Στις εικόνες που μεταδίδονται από γαλλικούς ειδησεογραφικούς σταθμούς, αυτοκίνητα, οδικές πινακίδες και ζώα κτηνοτροφίας φαίνονται να παρασύρονται από τα νερά.

🌧️ What does “XX mm of rain” mean?

It tells you how much rain has fallen on each square meter.

For example, 100 mm means that if you collected the rain over 1 m², it would form a 10 cm deep layer.

This applies to the entire surface under study. #floods #France #flooding pic.twitter.com/LarqIC57SA

— Hydrau (@Hydrau_) October 18, 2024