Γαλλία: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε δεκαώροφο κτίριο στη Λυών

πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5:10 π.μ. και τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 7:00 π.μ., ενώ δέκα ακόμη άτομα εξετάστηκαν από τα σωστικά συνεργεία.

20 Οκτ. 2025 11:27
Pelop News

Τέσσερις άνθρωποι, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας σε φωτιά που ξέσπασε σε δεκαώροφο κτίριο στην οδό André Philip, στο 3ο διαμέρισμα της Λυών. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5:10 π.μ. και τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 7:00 π.μ., ενώ δέκα ακόμη άτομα εξετάστηκαν από τα σωστικά συνεργεία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 78 πυροσβέστες με 34 οχήματα, ενώ η Εθνική Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Η δημοτική αρχή άνοιξε γυμναστήριο για να φιλοξενηθούν οι κάτοικοι που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσέ, επισκέφθηκε το σημείο και εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε από το ισόγειο του κτιρίου.
