Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία ως ύποπτα για κατασκοπεία υπέρ ξένης δύναμης, με την υπόθεση να φέρνει στο προσκήνιο μια φιλορωσική οργάνωση που φέρεται να αναζητούσε πληροφορίες για γαλλικά οικονομικά συμφέροντα. Η έρευνα της αντικατασκοπίας δείχνει ένα δίκτυο με διεθνείς διασυνδέσεις και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γαλλική αγορά.

Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία - Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση
26 Νοέ. 2025 12:46
Pelop News

Η γαλλική αντικατασκοπία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων ως υπόπτων για κατασκοπεία, δύο εκ των οποίων είναι ρωσικής υπηκοότητας, στο πλαίσιο έρευνας για δραστηριότητα υπέρ ξένης δύναμης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται η Άννα Ν., κάτοχος διπλής υπηκοότητας (γαλλικής και ρωσικής), η οποία τελούσε υπό παρακολούθηση από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI) από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Άννα Ν. φέρεται να προσέγγιζε επικεφαλής γαλλικών επιχειρήσεων με στόχο την απόσπαση πληροφοριών που αφορούσαν οικονομικά συμφέροντα της χώρας. Η χώρα για λογαριασμό της οποίας δρούσαν οι ύποπτοι δεν έχει ακόμη επισήμως ταυτοποιηθεί.

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως οι Βενσάν Π. και Μπερνάρ Φ., γαλλικής καταγωγής, και ο Ρώσος υπήκοος Βιατσεσλάβ Π., ενώ όλοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Άννα Ν. είχε ιδρύσει στη Γαλλία την οργάνωση «SOS Donbass», η οποία τάσσεται δημοσίως υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρώπης–Ρωσίας και ζητά τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Η δράση της οργάνωσης, περιλαμβανομένων αφισοκολλήσεων και καμπανιών, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των γαλλικών Αρχών, που αναζητούν ενδεχόμενους δεσμούς με δραστηριότητα επιρροής.

Η Άννα Ν. αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 45 ετών και πρόστιμο 600.000 ευρώ, με κατηγορίες από συνέργεια σε καταστροφή χώρων ιστορικής κληρονομιάς έως συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα και κατασκοπεία. Αντίστοιχες ποινές προβλέπονται και για τους συνεργούς της.

Το Reuters αναφέρει ότι δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με την οργάνωση «SOS Donbass» για σχόλια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:06 Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών
12:59 Νέες καταγγελίες από τον πρώην σύζυγο της δασκάλας στο Λουτράκι: «Είχα ζητήσει να πάει σε γιατρό – Κάτι δεν πάει καλά»
12:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας – Παρών στο δικαστήριο μόνο ο γνωστός ηθοποιός
12:46 Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση
12:41 Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ
12:32 «Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική
12:24 Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί, παγιδευμένοι ένοικοι και αναβάθμιση συναγερμού σε επίπεδο 4
12:19 «Μαμά είσαι καλά;»: Το μήνυμα στο κινητό και οι απενεργοποιημένες κάμερες – Νέα δεδομένα για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
12:10 Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά η χώρα αποκτά συνολική στρατηγική για το δημογραφικό» – Φοροελαφρύνσεις, στέγη και νέα μέτρα έως το 2026
12:04 Adel: Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
12:00 Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις
11:57 Ερωτήματα για την ασφάλεια της Αγίας Σοφίας μετά την είσοδο γερανών 45 τόνων – Βολές για τον τρόπο αποκατάστασης
11:52 Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
11:47 Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»
11:43 Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησε η 46χρονη της Σαλαμίνας – Υπό ψυχολογική υποστήριξη στο Ναυτικό Νοσοκομείο ο σύζυγός της
11:38 Καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση από 47χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη
11:35 Αρχισε η εγγραφή στο Μητρώο νέων του Δήμου Αιγιαλείας
11:33 Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
11:29 Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα σε Γυμνάσιο
11:27 Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από έκρηξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ