Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση

Η γαλλική αντικατασκοπία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων ως υπόπτων για κατασκοπεία, δύο εκ των οποίων είναι ρωσικής υπηκοότητας, στο πλαίσιο έρευνας για δραστηριότητα υπέρ ξένης δύναμης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται η Άννα Ν., κάτοχος διπλής υπηκοότητας (γαλλικής και ρωσικής), η οποία τελούσε υπό παρακολούθηση από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας (DGSI) από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Άννα Ν. φέρεται να προσέγγιζε επικεφαλής γαλλικών επιχειρήσεων με στόχο την απόσπαση πληροφοριών που αφορούσαν οικονομικά συμφέροντα της χώρας. Η χώρα για λογαριασμό της οποίας δρούσαν οι ύποπτοι δεν έχει ακόμη επισήμως ταυτοποιηθεί.

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως οι Βενσάν Π. και Μπερνάρ Φ., γαλλικής καταγωγής, και ο Ρώσος υπήκοος Βιατσεσλάβ Π., ενώ όλοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Άννα Ν. είχε ιδρύσει στη Γαλλία την οργάνωση «SOS Donbass», η οποία τάσσεται δημοσίως υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρώπης–Ρωσίας και ζητά τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Η δράση της οργάνωσης, περιλαμβανομένων αφισοκολλήσεων και καμπανιών, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των γαλλικών Αρχών, που αναζητούν ενδεχόμενους δεσμούς με δραστηριότητα επιρροής.

Η Άννα Ν. αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 45 ετών και πρόστιμο 600.000 ευρώ, με κατηγορίες από συνέργεια σε καταστροφή χώρων ιστορικής κληρονομιάς έως συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα και κατασκοπεία. Αντίστοιχες ποινές προβλέπονται και για τους συνεργούς της.

Το Reuters αναφέρει ότι δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με την οργάνωση «SOS Donbass» για σχόλια.

