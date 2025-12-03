Γαλλία: Τρεις νεαροί έπεσαν με το αυτοκίνητό σε πισίνα και πνίγηκαν

Καθώς το όχημα είχε παρόμοιο μέγεθος με την πισίνα οι έφηβοι, ηλικίας 14, 15 και 19 ετών, δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες και πνίγηκαν.

Γαλλία: Τρεις νεαροί έπεσαν με το αυτοκίνητό σε πισίνα και πνίγηκαν
03 Δεκ. 2025 18:12
Pelop News

Τρεις έφηβοι στη νότια Γαλλία βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο, έσπασε έναν τοίχο και έπεσε σε πισίνα στην αυλή μιας κατοικίας.

Καθώς το όχημα είχε παρόμοιο μέγεθος με την πισίνα οι έφηβοι, ηλικίας 14, 15 και 19 ετών, δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες και πνίγηκαν.

Το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με έντονη βροχόπτωση, αναφέρει το BBC.


«Είναι πραγματικά το αποκορύφωμα του τρόμου», δήλωσε ο εισαγγελέας και εξήγησε ότι «δεν ήταν η σύγκρουση του ατυχήματος που τους σκότωσε. Βρέθηκαν ανάποδα σε παγωμένο νερό, χωρίς να μπορούν να βγουν έξω. Δεν είχαν καμία ελπίδα».

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 14χρονος ήταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Ο εισαγγελέας δήλωσε στο AFP ότι το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα μιας «απίστευτης σειράς περιστάσεων». Το αυτοκίνητο έσπασε έναν χαμηλό τοίχο κήπου, αναποδογύρισε και κατέληξε στην πισίνα που είχε βάθος μόλις 1,5 μέτρο.

Πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να δοθεί ο συναγερμός και να κληθούν οι πυροσβέστες για να αδειάσουν την πισίνα και να απομακρύνουν το όχημα.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκαν φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, το «αέριο του γέλιου». Η ουσία χρησιμοποιείται για ευφορικούς σκοπούς, καθώς μπορεί να προκαλέσει αίσθημα χαλάρωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Σιωπή των Ξυπόλητων
18:52 Μπαρτζώκας: Κούρασε η μεταγραφολογία» – Τι δήλωσε για τον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός
18:44 Λιμενικό: Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες
18:36 Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα και ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
18:28 Πατρών-Πύργου: Παραδίδεται αύριο ο αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του – Οι τιμές των διοδίων
18:20 Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Παρουσιάζεται η «Ιθάκη» στο «Παλλάς» ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
18:12 Γαλλία: Τρεις νεαροί έπεσαν με το αυτοκίνητό σε πισίνα και πνίγηκαν
18:04 Πάτρα: «Εμπόλεμη ζώνη» η Κανάρη – Αγωνία περίοικων και καταστηματαρχών για τα έργα
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχώρησε ξανά κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:48 Μείωσε τη διαφορά από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος, 4-1 τον Ολυμπιακό Β’
17:40 Πειραιάς: Ένας 16χρονος πίσω από τη σεξουαλική παρενόχληση σε πεζή
17:31 Ψυχικό – Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου: Δεν έχω εμπλοκή, μου τη στήσανε, είπε ο φερόμενος ως εκτελεστής
17:22 Πόσο εξαρτώνται οι Ελληνικές ομάδες από τις χορηγίες Στοιχηματικών: Θετικά και Αρνητικά
17:16 Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη, νέα 24ωρη απεργία
17:04 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: «Πρώτος στόχος οι 200.000 επισκέπτες»
16:58 Η Lidl Ελλάς φέρνει τα πιο Μαγευστικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας με τη Lidl Food Academy on the go
16:50 Υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Νέα αναβολή στη δίκη και έρευνα για απειλές κατά του δικηγόρου της
16:42 Με ορεξάτο Γιαζίτσι κέρδισε στη Σύρο ο Ολυμπιακός
16:36 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ στη Θεσσαλονίκη
16:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Περιβαλλοντική Εκστρατεία Δενδροφύτευσης και Εθελοντικής Δωρεάς Αίματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ