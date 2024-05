Γαλλία: Βουλευτής διαμαρτυρήθηκε για «τη σφαγή» στη Γάζα ΒΙΝΤΕΟ

Η κάτω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της αποπομπής του Σεμπαστιάν Ντελογκί του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) για 15 ημέρες, ενώ θα του παρακρατά τον μισό μισθό του βουλευτή για δύο μήνες. Πρόκειται για την πιο αυστηρή ποινή που προβλέπει ο κανονισμός της Εθνοσυνέλευσης.

« Nous ne sommes rien sur terre, si nous ne sommes pas d’abord l’esclave d’une cause, celle des peuples et celle de la justice et de la liberté. » Frantz Fanon

Pas de justice, pas de paix ! #Palestine #Rafah pic.twitter.com/JjunNMROvo

— Sébastien DELOGU (@sebastiendelogu) May 28, 2024