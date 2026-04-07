Γαστούνη: Τρεις ανήλικοι άρπαξαν 150 ευρώ από παντοπωλείο με τη μέθοδο της απασχόλησης – Ο ένας καταζητούνταν για κλοπές

Συνελήφθησαν χθες το πρωί στη Γαστούνη τρεις ανήλικοι, δύο 16χρονοι και ένας 13χρονος, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, για υπόθεση κλοπής σε κατάστημα της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι τρεις ανήλικοι είχαν μεταβεί προχθές το απόγευμα σε παντοπωλείο, όπου φέρονται να αφαίρεσαν το ποσό των 150 ευρώ, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απασχόλησης.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και δύο γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο των στοιχείων των συλληφθέντων, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του ενός 16χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας για κλοπές.

Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αστυνομικών αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



