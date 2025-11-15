Γάτες: Δεν σηκώνουν πολλά-πολλά και θέλουν την ησυχία τους!

Λοιπόν, θεωρείτε δεδομένο ότι οι γάτες δεν σηκώνουν και πολλά πολλά! Με «δύο λόγια» θέλουν την ησυχία τους, τα πράγματά τους στη θέση τους, μια καθαρή αμμολεκάνη, ένα καλό ονυχοδρόμιο και καλό φαγητό.

Δεν τους αρέσει να τους χαλάνε τη βολή τους και θέλουν να νιώθουν βασίλισσες.

Ακόμα και ένας μικρός ανεπαίσθητος ήχος είναι ικανός να τις ταράξει και να διακόψουν τον ύπνο τους. Και ποιος ακούει τα νιαουρίσματά τους μετά και την γκρίνια τους;

Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνουν τις γάτες να εκνευριστούν και αν είστε γατογονιός, σίγουρα δεν θέλετε να κάνετε ούτε ένα από αυτά.

Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα, και πιο συγκεκριμένα κάποιοι ήχοι που μπορεί να τις κάνουν τρελές από τα νεύρα τους. Ίσως πολλούς από αυτούς εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους ακούσουμε, διότι η ακοή των γατών είναι πολύ πιο αναπτυγμένη απ’ τη δικιά μας, όμως εκείνες τους ακούν και μπορεί να ταραχτούν απίστευτα.

Ποιοι ήχοι είναι λοιπόν ενοχλητικοί για τα αιλουροειδή μας κατοικίδια;

● Ηλεκτρική σκούπα: Από τους πιο εκνευριστικούς ήχους τόσο για τις γάτες όσο και για τους σκύλους είναι αυτή η οικιακή συσκευή, που ενώ σε εμάς έχει λύσει τα χέρια, οι γάτες και οι σκύλοι τον μισούν. Γενικά ό,τι ήχοι κάνουν αυτό το περίεργο βουητό, όπως είναι το μοτέρ, είναι πολύ ενοχλητικοί για τις γάτες για αυτό και τις περισσότερες φορές αλλάζουν δωμάτιο για να μην τα κάνουν όλα λαμπόγυαλο από τα νεύρα τους. Επίσης, πολλές είναι οι γάτες που φοβούνται αυτούς τους ήχους οπότε πρέπει να προσέχετε για να μην αγχωθούν παραπάνω.

● Σεσουάρ μαλλιών: Μπορεί το σεσουάρ μαλλιών να είναι κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά, οι γάτες όμως όταν το ακούνε εκνευρίζονται απίστευτα. Για αυτές αποτελεί άλλη μια πηγή θορύβου που τους χαλάει την πολυπόθητη ησυχία τους. Για να περιορίσετε αυτή τους την ενόχληση, καλό είναι να χρησιμοποιείτε το σεσουάρ σε διαφορετικό δωμάτιο από ό,τι βρίσκεται η γατούλα σας και να αυξάνετε την έντασή του σταδιακά.

● Μπλέντερ: Ο ήχος του μπλέντερ είναι πολύ δυνατός για τα αυτιά μιας γάτας. Ακόμα και εμείς ενοχλούμαστε όταν τον ακούμε. Φανταστείτε τώρα αυτές που η ακοή τους είναι πολύ περισσότερο αναπτυγμένη. Όπως και στην περίπτωση του σεσουάρ έτσι και με το μπλέντερ καλό είναι να το χρησιμοποιείτε όταν το αιλουροειδές κατοικίδιο βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο, αυξάνοντας σταδιακά την έντασή του.

● Ήχοι σε υψηλή συχνότητα: Ήχοι σε υψηλή συχνότητα μπορούμε να θεωρήσουμε το ξυπνητήρι ή το κλάμα ενός μωρού. Οι γάτες δεν κάνουν διακρίσεις αν το μωρό πεινάει γι’ αυτό και κλαίει. Το θέμα είναι ότι αυτές εκνευρίζονται και δεν μπορούν να το ακούνε ούτε δευτερόλεπτο. Στην περίπτωση του μωρού δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά, αλλά στην περίπτωση του ξυπνητηριού ή της δυνατής μουσικής, μπορείτε απλά να χαμηλώσετε την ένταση ώστε να μπορέσει η γατούλα σας να το ανεχτεί χωρίς να σπάσουν τα νεύρα της. Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί η γάτα σας να γίνει επιθετική ή καταστροφική λόγω της μεγάλης της ενόχλησης. Είναι σίγουρα μια κατάσταση που δεν θέλετε να βιώσετε.

● Κουδούνι πόρτας: Είναι από τους πιο ενοχλητικούς ήχους για μια γάτα, όχι μόνο γιατί είναι δυνατός και διαπεραστικός αλλά και γιατί σκέφτονται «ποιοι είναι πάλι αυτοί οι απρόσκλητοι άνθρωποι που με ενοχλούν στην οικία μου». Αν είναι κάποιος που δεν περιμένετε, δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά για να μειώσετε το άγχος και τα νεύρα της γάτας σας. Αν όμως είναι μια προγραμματισμένη επίσκεψη, μπορείτε να περιμένετε τους καλεσμένους σας στην πόρτα για να μην ταράξετε τη γούνινη φίλη σας.

● Το γάβγισμα του σκύλου: Είναι αυτό που λέμε σαν τον σκύλο με τη γάτα. Οι γάτες δεν είναι και οι μεγαλύτερες φαν των σκύλων και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Όταν ακούνε κάποιο σκυλί να γαβγίζει μπορεί να σηκώσουν τη ράχη τους από τα νεύρα τους και να βγάλουν διάφορους ήχους σα να το απειλούν να σταματήσει. Αυτό συμβαίνει βέβαια για κάποιο λόγο. Ο ήχος του γαβγίσματος δεν είναι μόνο δυνατός και ξαφνικός αλλά συνδέεται και με τον αιώνιο εχθρό της, τον σκύλο. Αν έχετε και σκυλάκι και γατάκι στην οικογένειά σας, εξασφαλίστε ένα ασφαλές σημείο για τη γάτα σας, όπως ένα ψηλό ράφι ή ονυχοδρόμιο, στο οποίο δεν θα έχει πρόσβαση ο σκύλος σας. Επίσης, σημαντικό είναι να τους παρέχετε και των δύο παιχνίδια, ξεχωριστά κρεβάτια, ξεχωριστά μπολ νερού και φαγητού αλλά και να αφιερώνετε και στα δύο ίσο χρόνο για αγκαλιές και φιλιά ούτως ώστε να μπορέσετε να κάνετε αυτή τη συμβίωση ομαλή.

Τελευταίες σκέψεις

Οι παραπάνω ήχοι που αναφέραμε είναι κάποιοι από αυτούς που μπορεί να εκνευρίζουν τις περισσότερες γατούλες, όμως μπορεί το δικό σας αιλουροειδές να το εκνευρίζει και κάτι ακόμα. Εξάλλου όπως έχουμε ξαναπεί, κάθε ζωάκι είναι μοναδικό και ξεχωριστό. Αν βλέπετε ότι κάτι εκνευρίζει τρελά τη γάτα σας, καλό είναι να το αποφεύγετε. Είναι σίγουρο ότι δε θέλετε να σας κοιτάξει με αυτό το επικριτικό βλέμμα λες και έχετε κάνει το μεγαλύτερο κακό. Σίγουρα προτιμάτε να σας κάνει «πατουσάκια» από το να σας ρίξει μια γρατζουνιά.

