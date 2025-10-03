Γαβαλάς: Πώς αποστόμωσε συγκρατούμενό του στη φυλακή

Για την περίοδο που βρέθηκε στη φυλακή, μίλησε μεταξύ άλλων ο Λάκης Γαβαλάς, καλεσμένος στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη «Πρωταγωνιστές». Ο σχεδιαστής αποκάλυψε μια ιστορία με έναν συγκρατούμενό του που στην αρχή τον αντιπαθούσε και τον έβριζε.

Όπως αποκάλυψε, στην αρχή ο άνδρας αυτός, Αλβανικής καταγωγής, τον κορόιδευε συνεχώς, χρησιμοποιώντας τη λέξη «motra». «Δεν μου έκανε τίποτα άλλο, μόνο φώναζε κάθε τόσο “motra”, “motra”», είπε ο σχεδιαστής.

Όλα άλλαξαν όταν ο Γαβαλάς έφερε στη φυλακή κάποια ρούχα από τις επιχειρήσεις του και άρχισε να τα μοιράζει στους συγκρατούμενους. Μια κοινωνική λειτουργός τον ενημέρωσε ότι η διανομή δεν ήταν επιτρεπτή. Ο συγκεκριμένος άνδρας, που δεν πρόλαβε να πάρει το ρούχο του, άρχισε να φέρεται επιθετικά.

Η αντίδραση του Γαβαλά ήταν αποστομωτική: «Του είπα: “Θα με λες ή γυναικάρα ή άντρακλα! Ο άντρακλας σε στέλνει σε άλλη πτέρυγα, η γυναίκα σε κρατάει και σε φιλάει στο στόμα. Τι προτιμάς;”».

Από εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας δεν μίλησε ξανά και κάθε φορά που περνούσε έσκυβε το κεφάλι. Όταν ο Γαβαλάς αποφυλακίστηκε την Δευτέρα, ο συγκρατούμενός του ήρθε να του ζητήσει συγγνώμη και του έδωσε ακόμη και ένα χαρτί ως ένδειξη μετάνοιας.

