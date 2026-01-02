Γαβαλάς: Πώς υποδέχθηκε το 2026 ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ΦΩΤΟ

Η χιουμοριστική ανάρτηση του σχεδιαστή μόδας στο Instagram

Γαβαλάς: Πώς υποδέχθηκε το 2026 ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ΦΩΤΟ
02 Ιαν. 2026 15:31
Pelop News

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Λάκης Γαβαλάς υποδέχθηκε το 2026 με χιούμορ και πρωτοτυπία, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται γυμνός. Η εικόνα, που ανέβασε την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026, τον δείχνει να ποζάρει μπροστά σε καθρέφτη, καλύπτοντας μέρος του σώματός του με ένα καπέλο.

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο Λάκης Γαβαλάς έστειλε τις ευχές του στους followers του με μία μακρά λίστα θετικών ιδιοτήτων για τη νέα χρονιά: «Καλημέρα φίλοι μου και χαρούμενο, αισιόδοξο, υπεύθυνο, λαμπερό, βοηθητικό, συμπονετικό, συνεργάσιμο, γενναιόδωρο και ιαματικό το 2026. Αν τα πετύχει όλα αυτά ή τα περισσότερα, εγώ θα του βγάλω το καπέλο».

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις και σχόλια από τους διαδικτυακούς φίλους του, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που ο σχεδιαστής επιλέγει μία τόσο ανοιχτή και χιουμοριστική παρουσίαση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

