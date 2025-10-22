Γαβαλάς: «Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον Κορινθιακό κόλπο»

Για τον θάνατο και την τελευταία του επιθυμία μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Λάκης Γαβαλάς

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αρχικά για την περιόδο της φυλακής ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Ήμουν βλαξ επιχειρηματίας. Αυτοί που πήραν το δικό μου κτήριο, δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ σε κανένα ταμείο. Εγώ δεν κώλωσα. Εργάζομαι, οι ξένοι με αξιολογούν, είμαι buyer σε μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου λείπει ο πλούτος, δεν μου λείπει κάτι, ούτε μια ιδιωτική πτήση για να πάω σε επίδειξη στο Μιλάνο».

Μάλιστα, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας πρόσθεσε: «Διακωμωδώ τα πάντα στη ζωή μου. Τους πρώτους τρεις μήνες, δεν γέλασα στη φυλακή. Μετά γελούσα. Είπα, να σου πω, το κράτος θέλει να με τιμωρήσει; Είχα μάθει να είμαι στη στέρηση. Έμενα σε πανσιόν με άλλα πέντε άτομα όταν πρωτοήρθα στη Γαλλία. Τι νομίζεις, ότι όλα μου ήρθαν χιλιάδα; Με πολλή δουλειά μου απέκτησα πράγματα, και με πολλή δουλειά έχασα πράγματα».

Κάπου εκεί ο ίδιος έκανε μια μεγάλη αποκάλυψη για την ζωή του: «Θέλω να πετάξω τις στάχτες μου στον Κορινθιακό κόλπο λόγω ενός καλού μου φίλου, παίζοντας το τραγούδι “Ανεπανάληπτος”» του Τόλη Βοσκόπουλου. Όλα είναι μέσα στη ζωή, εμένα άλλοι θέλανε να με σκοτώσουν και να με θάψουν. Τώρα θέλω εγώ να έχω την αποκλειστικότητα για τον θάνατό μου, πειράζει; Δεν με φοβίζει» και κατέληξε: «Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βίσση θα είχε χρόνο να έρθει στην κηδεία μου. Δεν έχω κάτι μαζί της, σιγά».

