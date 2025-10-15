Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 67 αλλοδαπών νότια της Γαύδου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15/10/2025, από το Λιμενικό.

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών Φωτογραφία αρχείου
15 Οκτ. 2025 8:07
Pelop News

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 67 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή τέσσερα ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15/10/2025, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από πλοίο της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και διαδικασίες ταυτοποίησης.
