Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 67 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή τέσσερα ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15/10/2025, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν από πλοίο της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και διαδικασίες ταυτοποίησης.

