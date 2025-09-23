Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών μέσα σε 24 ώρες

Καραβιές μεταναστών προς την Κρήτη. Συνεχίζονται τα περιστατικά διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου.

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών μέσα σε 24 ώρες
23 Σεπ. 2025 8:34
Pelop News

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), σειρά επιχειρήσεων διάσωσης αλλοδαπών έγινε το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου

Σήμερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex, εντόπισε και διέσωσε 36 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε σκάφος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Χθες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά διάσωσης αλλοδαπών.

Στην πρώτη περίπτωση, σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου, διέσωσε 43 αλλοδαπούς από λέμβο σε απόσταση 8 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Επίσης, άλλα 66 άτομα διασώθηκαν από λέμβο που βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και οδηγήθηκαν, επίσης, στο λιμάνι.
