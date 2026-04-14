Γάζα: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων

14 Απρ. 2026 21:40
Pelop News

Νέα ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν σήμερα (14/4/2026) τη ζωή σε τουλάχιστον έξι Παλαιστινίους, ανάμεσα τους δύο παιδιά, στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του θύλακα όπου παραμένει σε ισχύ μια εύθραυστη εκεχειρία.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα που είχε στόχο όχημα της αστυνομίας στην Πόλη της Γάζας, ανακοίνωσε το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Εσωτερικών του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα τρίχρονο αγοράκι, ο Γιαχία αλ Μάλαχι, κι ένας αστυνομικός. Εννέα περαστικοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κοντά στην Τζαμπάλια, ο 14χρονος Άνταμ Άχμεντ Χαλάα έχασε τη ζωή του εξαιτίας ισραηλινών πυρών, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές και η οικογένειά του.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα συγγενείς συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τα θύματα. Κρατώντας στην αγκαλιά του τη σορό του αδικοχαμένου γιου του, ο Μούχλις αλ Μάλαχι δήλωσε πως έφευγαν από γάμο συγγενικού προσώπου όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε όχημα της αστυνομίας. «Ποιο ήταν το έγκλημά του; Θα έπρεπε να φοράει κοστούμι σήμερα (…) αλλά είναι τυλιγμένος με ένα αιματοβαμμένο σάβανο», ξέσπασε ο ξάδερφος του αγοριού, ο Χάντερ αλ Μάλαχι.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως σκότωσαν έναν ένοπλο που είχε προσεγγίσει στρατιώτες.

Περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στο ίδιο διάστημα. Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

