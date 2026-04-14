Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Ουάσιγκτον οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των δύο χωρών και Αμερικανών αξιωματούχων.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η προοπτική μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας και το αίτημα της Βηρυτού για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σπάνια συνάντηση υψηλού επιπέδου

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, φωτογραφήθηκε με τη Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμάντεχ, κατά την έναρξη της συνάντησης.

Η επαφή χαρακτηρίζεται ως η υψηλότερου επιπέδου διά ζώσης συνάντηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.

Παρότι Αμερικανός αξιωματούχος είχε αναφέρει ότι οι δύο πρεσβευτές επρόκειτο να ανταλλάξουν χειραψία, αυτό τελικά δεν συνέβη. Οι δύο διπλωμάτες απέφυγαν τη χειραψία πριν μπουν σε ιδιωτική αίθουσα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο ρόλος των ΗΠΑ στις συνομιλίες

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Νίντχαμ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα και ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς.

Οι Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, διευκολύνοντας την επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι έξι αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν περάσουν στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων.

Χεζμπολάχ, εκεχειρία και χαμηλές προσδοκίες

Το Ισραήλ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συνάντηση για να θέσει στο τραπέζι τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συνθήκης με τον Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Βηρυτός προσέρχεται με βασική προτεραιότητα την επίτευξη εκεχειρίας στο λιβανικό έδαφος.

Ωστόσο, το αίτημα αυτό έχει ήδη απορριφθεί από την Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα αξιωματούχοι που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της συνάντησης να κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών.

