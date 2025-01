Γάζα: «Ισραηλινός όμηρος επιχείρησε να αυτοκτονήσει»

Όμηρος από το Ισραήλ που κρατείται από την οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ της Γάζας προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.

Μια από τις ιατρικές ομάδες του Ισλαμικού Τζιχάντ παρενέβη και τον πρόλαβε λίγο πριν την αυτοκτονία, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κουντς χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του ομήρου ή την τωρινή κατάσταση της υγείας του, πέραν του ότι κατάγεται από το Ισραήλ.

Οι ισραηλινές αρχές δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ένοπλοι υπό την οργάνωση Χαμάς της Γάζας σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και συνέλαβαν 251 ομήρους σε επίθεση στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών αρχών. Στην επίθεση συμμετείχε και ο Ισλαμικός Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς.

Η στρατιωτική εκστρατεία που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 45.500 Παλαιστινίους, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα.

Ο εκπρόσωπός του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα δήλωσε ότι ο όμηρος προσπάθησε να αυτοκτονήσει πριν από τρεις ημέρες εξαιτίας της ψυχολογικής του κατάστασης, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

The spokesperson for Al-Quds Brigades, the military wing of the Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Abu Hamza, reported that three days ago, a medical team from the movement intervened to prevent a suicide attempt by a captive at one of its facilities.https://t.co/Ah2a2BJp7i pic.twitter.com/LvjqgNEpke

— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) January 2, 2025