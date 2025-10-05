Γάζα: Στο Κάιρο οι κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο εμπνευστής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, που αποτελεί τη βάση των συνομιλιών αυτών.

Γάζα: Στο Κάιρο οι κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
05 Οκτ. 2025 10:23
Pelop News

Διπλωματικός “πυρετός” σε πολλές χώρες, καθώς οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα (06.10.2025) στο Κάιρο. Στόχος τους είναι, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν επίσης στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, καθώς και στην ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων οι οποίοι κρατούνται σε φυλακές στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο εμπνευστής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, που αποτελεί τη βάση των συνομιλιών αυτών.

Το μέσο Al-Qahera News μετέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (04.10.2025) ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν διήμερες συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στην κατάσταση επί του πεδίου και στις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Αντικρουόμενες δηλώσεις πριν από τις διαπραγματεύσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων «τις επόμενες ημέρες». Σε τηλεοπτικό του μήνυμα πρόσθεσε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, με την οποία αποδέχθηκε κατ’ αρχήν την ανταλλαγή ομήρων με βάση το αμερικανικό σχέδιο, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στον αφοπλισμό. Το ισλαμιστικό κίνημα άφησε να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για άλλα ζητήματα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:26 Ο ΝΟΠ πρεμιέρα στην Α1 Εθνική με εκτός έδρας δοκιμασία κοντά σε Εθνικό
11:17 Σκουπίδια και ..καναπέδες στον δρόμο
11:11 Live η παρουσίαση του προγράμματος «Αμοργόραμα» από τον Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ
11:06 Τα αποτελέσματα των 2 πρώτων ιστιοδρομιών στο Πανελλήνιο Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ
10:56 Μυτιλήνη: Ναυάγιο με 17 μετανάστες και μια γυναίκα νεκρή
10:48 Τι αποκάλυψε ο Μάστορας για τη σχέση του
10:39 Για νίκες Θύελλα Πατρών και Παναιγιάλειος
10:30 Δύσκολο τεστ για την Παναχαϊκή στον Πύργο
10:23 Γάζα: Στο Κάιρο οι κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
10:15 Καλός ο καιρός την Κυριακή, επιστρέφουν τη Δευτέρα οι βροχές
10:07 Κέλλας: Στο τραπέζι το ενδεχόμενο lockdown για την ευλογιά
9:57 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ιστορικό ράλι 11 μηνών με κέρδη άνω του 47%
9:48 Ο Γερμανός πρέσβης Αντ. Κιντλ στην «Π»: « Ένα θαύμα που έγινε ελπίδα»
9:38 Δράση σε ποδόσφαιρο και Μπάσκετ, που θα δείτε το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
9:29 Γερμανία: Πρώτη η AFD και σε νέα δημοσκόπηση
9:20 Νέες φοροελαφρυνσεις στον προϋπολογισμό του 2026
9:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:00 «Η τώρα ή ποτέ» το μήνυμα Τραμπ για την λήξη του πολέμου στη Γάζα
22:58 Στην Ινδονησία ο Τζάρεντ Σο απειλείται με θανατική ποινή!
22:39 Με αυτές τις τροφές θα αποφύγετε την ουλίτιδα και θα προστατεύετε τα δόντια σας!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ