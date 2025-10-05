Γάζα: Στο Κάιρο οι κρίσιμες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Διπλωματικός “πυρετός” σε πολλές χώρες, καθώς οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων αντιπροσωπειών της Χαμάς και του Ισραήλ αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα (06.10.2025) στο Κάιρο. Στόχος τους είναι, μεταξύ άλλων, η εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις αποσκοπούν επίσης στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, καθώς και στην ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων οι οποίοι κρατούνται σε φυλακές στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο εμπνευστής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, που αποτελεί τη βάση των συνομιλιών αυτών.

Το μέσο Al-Qahera News μετέδωσε το βράδυ του Σαββάτου (04.10.2025) ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς την αιγυπτιακή πρωτεύουσα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν διήμερες συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στην κατάσταση επί του πεδίου και στις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Αντικρουόμενες δηλώσεις πριν από τις διαπραγματεύσεις

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων «τις επόμενες ημέρες». Σε τηλεοπτικό του μήνυμα πρόσθεσε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, με την οποία αποδέχθηκε κατ’ αρχήν την ανταλλαγή ομήρων με βάση το αμερικανικό σχέδιο, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στον αφοπλισμό. Το ισλαμιστικό κίνημα άφησε να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για άλλα ζητήματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



