Γάζα: Το μπλόκο σε Ισραήλ και ΗΠΑ δεν θα τελειώσει τον πόλεμο!

Ισραήλ και ΗΠΑ σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους την ώρα που ο πλανήτης σχηματίζει ανάχωμα σε αυτά ακριβώς τα σχέδια. Ηγέτες και διπλωμάτες από περισσότερες από 140 χώρες βρίσκονται από σήμερα στη Νέα Υόρκη, με στόχο να υποστηρίξουν τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και την ειρήνη στη Γάζα.

Οι απουσίες από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι τρεις, ΗΠΑ – Ισραήλ αλλά και η Παλαιστινιακή πλευρά στην οποία ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ουσιαστικά απαγορεύσει τη φυσική παρουσία.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από ένα κύμα χωρών – μεταξύ των οποίων και οι στενότεροι σύμμαχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ – θα αποτελέσει το κυρίαρχο θέμα της τρέχουσας εβδομάδας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτό δεν θα είναι ούτε εύκολο ούτε και απλό στη διαχείριση από την πλευρά τόσο του οικοδεσπότη – γεωγραφικώς πάντα – Τραμπ ούτε και για το Ισραήλ το οποίο εξακολουθεί να χαράσσει έναν δρόμο στον οποίο η παγκόσμια εικόνα του βυθίζεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Παρά ταύτα ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ο μοναδικός μεγάλος ηγέτης που θα σταθεί στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και ίσως αυτό να είναι από μόνο του αρκετό για να προωθηθούν από το Τελ Αβίβ τόσο τα άμεσα σχέδια σε Γάζα όσο και η απάντηση στο «μπλόκο» που δημιουργεί ο υπόλοιπος κόσμος με κινήσεις ακόμη και προσάρτησης της κατεχόμενης δυτικής όχθης. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που αντιτίθεται σθεναρά στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, θα επισκεφθεί άλλωστε τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον μετά τη Γενική Συνέλευση, επιδιώκοντας την έγκρισή του για μια σκληρή αντίδραση.

Πάνω από 150 χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη

Την Κυριακή, Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ανακοίνωσαν από κοινού την αναγνώριση της Παλαιστίνης. Λίγο αργότερα προστέθηκε και η Πορτογαλία, ανεβάζοντας τον αριθμό των χωρών που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη σε πάνω από 150. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ακολουθήσει σήμερα, συμπροεδρεύοντας σε ειρηνευτική διάσκεψη με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Τουλάχιστον ακόμη πέντε χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν αναγνώριση. Αμιγώς αριθμητικά τα δεδομένα δείχνουν μία δύσκολη εβδομάδα τόσο για τον Νετανιάχου όσο και για τον Τραμπ αλλά η αλήθεια είναι πως το Ισραήλ διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο στο εσωτερικό για το τι και με ποιον τρόπο θα πράξει. Επί της ουσίας το «μπλόκο» που ζητά επαναφορά στο τραπέζι της διπλωματίας και κατάπαυση του πυρός σύντομα θα αντιληφθεί πως η λύση των «δύο κρατών» είναι από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 οριστικά – και αμετάκλητα – νεκρή…

Στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ είχε στηρίξει τη συγκεκριμένη λύση και παρουσίασε μάλιστα ειρηνευτικό σχέδιο που περιελάμβανε παλαιστινιακό κράτος. Όμως, μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου δήλωσε ότι «η κατάσταση έχει αλλάξει».

Η δεύτερη κυβέρνησή του έχει υιοθετήσει ίσως την πιο έντονα αντι-παλαιστινιακή στάση στην ιστορία των ΗΠΑ, με τον ίδιο τον Τραμπ να χρησιμοποιεί τη λέξη «Παλαιστίνιος» ως ύβρη. Την αντίσταση στις αναγνωρίσεις έχει αναλάβει κυρίως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που έχει δώσει εντολή στους Αμερικανούς διπλωμάτες να πιέσουν τις χώρες να μην προχωρήσουν – με ελάχιστη επιτυχία, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους στα όσα βλέπουμε από εχθές να διαδραματίζονται.

Ο αδιάκοπος πόλεμος στη Γάζα, οι επιθέσεις σε επτά χώρες μετά τις 7 Οκτωβρίου και η ακραία πολιτική της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου έχουν οδηγήσει το Ισραήλ σε πρωτοφανή διεθνή απομόνωση. Ο Νετανιάχου επιτέθηκε την Κυριακή στους ηγέτες Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας και Γαλλίας κατηγορώντας τους ότι απένειμαν «ένα παράλογο βραβείο» στη Χαμάς, όμως η πλήρης απάντηση του Ισραήλ αναμένεται μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στο παρασκήνιο, ο Νετανιάχου θέλει το «πράσινο φως» του Τραμπ πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε προσάρτηση, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Πίεση ασκείται από εταίρους του συνασπισμού του να προσαρτήσει όλη την «Περιοχή C» – το 60% της Δυτικής Όχθης. Αμερικανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει διάθεση για τέτοιες κινήσεις, καθώς θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Ο Ρούμπιο είπε στον Νετανιάχου ότι η Ουάσιγκτον θέλει προτεραιότητα στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, στην απελευθέρωση των ομήρων και σε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Τι ακολουθεί;

Στη σημερινή διάσκεψη, οι συμμετέχοντες αναμένεται να εγκρίνουν ένα σχέδιο για τη Γάζα μετά τον πόλεμο, το οποίο θα απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον αποκλεισμό της από οποιονδήποτε μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση.

Παρά την πρωτοφανή κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ να ανακαλέσει τις βίζες του Μαχμούντ Αμπάς και της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας, η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών ψήφισε να του επιτραπεί να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση μέσω βιντεοσύνδεσης. Ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στον πόλεμο στη Γάζα στην ομιλία του την Τρίτη, ενώ ο Νετανιάχου θα μιλήσει την Παρασκευή, πιθανόν σε ιδιαίτερα ψυχρό κλίμα.

Την Τρίτη, ο Τραμπ θα συναντηθεί στη Νέα Υόρκη με τους ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, ΗΑΕ, Κατάρ, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Τουρκίας, προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Δύο Άραβες αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε στους προσκεκλημένους ηγέτες πως ο Τραμπ σκοπεύει να τους παρουσιάσει τις αμερικανικές αρχές για την ειρήνη. Το στοιχείο αυτό ίσως να δείχνει πως ο Αμερικανός Πρόεδρος σήμερα έχοντας πολύ πληρέστερη εικόνα για το τι αντιμετωπίζει και για τον τρόπο που μπορεί να το χειριστεί ίσως να επιφυλάσσει ακόμη μία έκπληξη προς τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ ο οποίος ομολογουμένως και στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του στον Λευκό Οίκο τους περασμένους 7 μήνες είχε βρεθεί να ακούει με έκδηλη έκπληξη τα όσα ο Τραμπ έλεγε μπροστά σε κάμερες και μικρόφωνα. Ο δρόμος αυτός εγκυμονεί όμως κινδύνους και για την Ουάσιγκτον καθώς ο Νετανιάχου έχει αποδείξει πως όταν χρειάζεται να πάρει μία κρίσιμη για ολόκληρη την Μέση Ανατολή απόφαση «μιλά» με το οβάλ γραφείο μόνο διεκπεραιωτικά και μάλιστα την «εσχάτη» ώρα.

