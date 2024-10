Γάζα: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα σε διάφορα σημεία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίθεση είχε στόχο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά σε χώρο με ιατρικές προμήθειες και να διαταραχθεί η λειτουργία του, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λάχια για στρατιωτικούς σκοπούς και είπε ότι «δεκάδες τρομοκράτες» κρύβονται εκεί. Υγειονομικοί αξιωματούχοι και η Χαμάς αρνούνται την κατηγορία αυτή.

Η βόρεια Γάζα, όπου το Ισραήλ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι διέλυσε τον μηχανισμό της Χαμάς, είναι αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της επίθεσης του στρατού στον θύλακα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έστειλε τεθωρακισμένα στην Τζαμπάλια, την Μπέιτ Χανούν και την Μπέιτ Λάχια για να εξοντώσει τους μαχητές που λέει ότι ανασυγκροτούνται στην περιοχή.

And then you have the dogs preaching to you about ‘human rights,’ enforcing laws under the guise of protecting women and children, and so on.

In yet another crime yesterday morning: a five-story building was bombed in the Beit Lahia project, in northern Gaza, housing .. pic.twitter.com/7jmmk5bSZ2

