Γεγονός το πρώτο υβρίδιο λύκου-σκύλου στην Ελλάδα – Που εντοπίστηκε

Η ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» επιβεβαίωσε την πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα ενός υβριδίου λύκου και σκύλου, το οποίο εντοπίστηκε κοντά στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση που επιβεβαιώνεται γενετικά στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τη βιολόγο της οργάνωσης, Αιμιλία Ιωακειμείδου.

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο ελέγχου 50 δειγμάτων από λύκους της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η γενετική ανάλυση του ζώου έδειξε ότι είναι 45% λύκος και 55% σκύλος. Αν και στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγραφεί παρόμοιες περιπτώσεις, οι περισσότερες βασίζονταν σε εξωτερικά χαρακτηριστικά, ενώ οι νέες γενετικές εξετάσεις αποκαλύπτουν ότι τα υβρίδια είναι πολύ πιο σπάνια απ’ ότι είχε θεωρηθεί στο παρελθόν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο πληθυσμός των λύκων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της απαγόρευσης του κυνηγιού που θεσπίστηκε το 1983, στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βέρνης. Σήμερα, εκτιμάται ότι ο αριθμός των λύκων στην Ελλάδα ανέρχεται στους 2.075, με τουλάχιστον τρεις αγέλες να ζουν στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, κοντά στην Αθήνα.

Επιπλέον, οι σύγχρονες έρευνες για την καταγωγή των σκύλων δείχνουν πως οι άνθρωποι ίσως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξημέρωσή τους. Παρά την επικρατούσα θεωρία ότι οι λύκοι πλησίαζαν ανθρώπινους οικισμούς για τροφή, νέες μελέτες υποστηρίζουν πως οι πρώτοι άνθρωποι ίσως πήραν μικρούς λύκους και τους μεγάλωσαν, γεγονός που οδήγησε στην εμφάνιση των εξημερωμένων σκύλων.

