«Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε μέσω ενός story στο Instagram την πεποίθησή του ότι η ομάδα του θα κατακτήσει τη Euroleague στο ΟΑΚΑ στο τέλος της σεζόν.

Ολυμπιακός: Η συμφωνία απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι

Επιπλέον, πρόσθεσε πως ο Ολυμπιακός δεν θα καταφέρει να βρεθεί στο ΟΑΚΑ και στο Final Four, αφού θα τον αποκλείσει ή ο Παναθηναϊκός, ή κάποια άλλη ομάδα της EuroLeague, και το σύνολο του Έργκιν Άταμαν θα σηκώσει το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Στο τέλος, αναφέρθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις που οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ, αναφέροντας πως το ίδιο θα συμβεί και τη φετινή χρονιά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα όσον αφορά το ΟΑΚΑ, είναι 2 οι λόγοι που δε θα το πάρει.

Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και αν παίξουμε μαζί θα τον αποκλείσουμε, αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλον θα τον κερδίσουμε.

Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός που έχουν ονομάσει σκάνδαλο όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ και έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση, η λογική λέει ότι δεν θα κατέβουν να παίξουν στο ΟΑΚΑ.

Όπως έλεγαν τότε σκάνδαλο ο Βασιλακόπουλος “δεν κατεβαίνουμε”, σκάνδαλο δεν θα είναι αν κατέβουν να παίξουν τώρα;».

