«Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου

Εξέφρασε μέσω story στο Instagram την πεποίθησή του ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο

«Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου
05 Ιαν. 2026 20:39
Pelop News

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε μέσω ενός story στο Instagram την πεποίθησή του ότι η ομάδα του θα κατακτήσει τη Euroleague στο ΟΑΚΑ στο τέλος της σεζόν.

Ολυμπιακός: Η συμφωνία απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι

Επιπλέον, πρόσθεσε πως ο Ολυμπιακός δεν θα καταφέρει να βρεθεί στο ΟΑΚΑ και στο Final Four, αφού θα τον αποκλείσει ή ο Παναθηναϊκός, ή κάποια άλλη ομάδα της EuroLeague, και το σύνολο του Έργκιν Άταμαν θα σηκώσει το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Στο τέλος, αναφέρθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις που οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ, αναφέροντας πως το ίδιο θα συμβεί και τη φετινή χρονιά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα όσον αφορά το ΟΑΚΑ, είναι 2 οι λόγοι που δε θα το πάρει.

Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και αν παίξουμε μαζί θα τον αποκλείσουμε, αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλον θα τον κερδίσουμε.

Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός που έχουν ονομάσει σκάνδαλο όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ και έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση, η λογική λέει ότι δεν θα κατέβουν να παίξουν στο ΟΑΚΑ.

Όπως έλεγαν τότε σκάνδαλο ο Βασιλακόπουλος “δεν κατεβαίνουμε”, σκάνδαλο δεν θα είναι αν κατέβουν να παίξουν τώρα;».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου
20:28 «Θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας», η Μενεγάκη για τον Γιώργο Παπαδάκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Πάτρα: «Ανθρωποκτονία και συμπλοκή»! Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή για τον θάνατο Μπασιλάρη
20:00 Ελλάδα: Ζήτησε πλήρη σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
19:49 Υπόθεση Μουρτζούκου: Το ντοκουμέντο από τον Κορυδαλλό, που ίσως αλλάξει πολλά!
19:40 Ευθεία επίθεση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
19:31 Στη Βενεζουέλα δόθηκε διαταγή να συλλαμβάνεται όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ με στόχο τον Μαδούρο
19:21 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους για να πάνε σε διάλογο, έχουν προαναγγείλει 48ωρο μπλακάουτ στους δρόμους, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Μαδούρο: Ναρκωτικά, απαγωγές, δολοφονίες, βαρύ κατηγορητήριο για τον ίδιο και τη σύζυγό του
19:00 Είναι μόνο ο Τραμπ; Μάλλον όχι
18:49 Πάτρα-Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή στον έναν ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος
18:40 Ανάρτηση Γεωργιάδη: Η δημόσια θέση που πήρε ο Μητσοτάκης για τη Βενεζουέλα εξυπηρετεί πλήρως το εθνικό συμφέρον
18:30 Ολυμπιακός: Η συμφωνία απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
18:20 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον ισχύουν
18:10 Παναιγιάλειος: Ενίσχυση στην άμυνα με παίκτη με θητεία στη Β’ Εθνική
18:00 Δήμος Αιγιάλειας: Εφτασε η ώρα για το νέο σχήμα – Έρχονται αλλαγές στους αντιδημάρχους
17:55 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά
17:47 Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής «δείχνουν» απόπειρα αυτοκτονίας για τον 45χρονο που αγνοούνταν και βρέθηκε νεκρός
17:38 Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία: Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνιο, Μακεδονία και Θράκη σε «Red Code»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ