Ολυμπιακός: Η συμφωνία απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι

Οι Σέρβοι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση του deal, ζήτησαν να μην παίξει

05 Ιαν. 2026 18:30
Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε σημαντικά με την παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς θωρακίζοντας την γραμμή των ψηλών και η άφιξη του στην Αθήνα προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων, που περιμένουν να τον δουν στο παρκέ.

Βέβαια, την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός σέντερ δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον αγώνα με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, καθώς οι Σέρβοι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση του deal, ζήτησαν να μην παίξει στο παιχνίδι που ακολουθεί ο Τζόουνς.

Ένα αίτημα που έγινε προς τον ίδιο, ο οποίος το μετέφερε στον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν είχε καμία αντίρρηση.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς από το απόγευμα της Δευτέρας (5/1) βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και μοιάζει ανυπόμονος να φορέσει την «ερυθρόλευκη» φανέλα και να συναντήσει στον γήπεδο τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Πάντως, στο παιχνίδι της 14ης Ιανουαρίου στην «Χάλα Πιονίρ» δεν θα εμφανιστεί, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» αποδέχθηκαν το αίτημα της Παρτίζαν, η οποία θέλει να… ησυχάσει μετά την αναταραχή που έχει προκληθεί στον σύλλογο από την ημέρα που αποχώρησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς βρέθηκε στο στόχαστρο των φίλων της Παρτίζαν και η επιστροφή του στο Βελιγράδι ως αντιπάλου θα «δυναμίτιζε» το κλίμα.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση αυτό ισχύει μόνο για το παιχνίδι της 14ης Ιανουαρίου, καθώς αν στη συνέχεια και στο δρόμο για το Final Four της Euroleague οι δυο ομάδες συναντηθούν ξανά, τότε ο Ταϊρίκ Τζόουνς παίζει κανονικά.

