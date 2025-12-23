Γεωργιάδης από το Αμύνταιο: «Ούτε ένα ευρώ ανεκμετάλλευτο από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Υγεία»

Με σαφές χρονοδιάγραμμα και έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ο Άδωνις Γεωργιάδηςς δήλωσε από το Αμύνταιο ότι το υπουργείο Υγείας έχει θέσει ως στόχο έως τις 30 Ιουνίου 2026 να έχει απορροφήσει στο σύνολό τους τα κονδύλια που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως υπογράμμισε, «δεν θα μείνει ούτε ένα ευρώ αναξιοποίητο».

Μιλώντας στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, ο υπουργός ανέφερε ότι η πορεία απορρόφησης των πόρων επιταχύνεται, σημειώνοντας πως το 2025 οι δαπάνες έφτασαν τα 614 εκατ. ευρώ, έναντι 370 εκατ. ευρώ το 2024. «Τα χρήματα τρέχουν και αποτυπώνονται ήδη στο αποτέλεσμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η εικόνα του δημόσιου συστήματος υγείας έχει αλλάξει ουσιαστικά, επισημαίνοντας πως από τα 127 νοσοκομεία της χώρας, τα 80 έχουν ήδη περάσει από εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού. «Η σημερινή πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που γνωρίζαμε πριν από λίγα χρόνια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διπλασιάσει τον προϋπολογισμό της Υγείας, από 4 δισ. ευρώ το 2019 σε περίπου 8 δισ. ευρώ, όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2026.

Αναφορά έκανε και στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Αμυνταίου, σημειώνοντας ότι ολοκληρώνεται η σχετική μελέτη για την αναβάθμισή του σε Κέντρο Αποκατάστασης και Φροντίδας για τη βόρεια Ελλάδα. Ξεκαθάρισε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της δομής παραμένει αδιαπραγμάτευτος, τονίζοντας ότι στόχος είναι η πλήρης αξιοποίησή της προς όφελος της Δυτικής Μακεδονίας.

Απευθυνόμενος στον Γιώργος Αμανατίδης, ο υπουργός εξέφρασε την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές παρεμβάσεις στον υγειονομικό χάρτη της περιοχής. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οποιεσδήποτε αλλαγές θα απαιτήσουν χρόνο και δεν θα εφαρμοστούν αιφνιδιαστικά.

Το έργο ανακαίνισης του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, χαρακτήρισε «στολίδι για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας» της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου ολοκληρώνεται η κατασκευή νέας πτέρυγας, σημειώνοντας ότι συνολικά έχουν διατεθεί περίπου 54 εκατ. ευρώ, ποσό που –όπως είπε– δεν έχει δοθεί ούτε σε μεγάλα νοσοκομεία τριτοβάθμιας φροντίδας των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και βουλευτές της ΝΔ, ενώ σε μικρή απόσταση από το Κέντρο Υγείας είχαν συγκεντρωθεί αγρότες με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

