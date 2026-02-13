Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Έπρεπε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, να πάνε στην Παναγία και να εύχονται κάποιοι να μην τους κυβερνήσει»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και στη μεταξύ τους αντιδικία που έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα τόνισε: «Να εύχονται κάποιοι, να πάνε στην Παναγία, μην τους κυβερνήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Πέρασε με 158 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1, ανέφερε σχολιάζοντας την μήνυση εναντίον του που υπέβαλε η πρόεδρος της Πλεύσης, ότι «όφειλε να υπερασπιστεί τον εαυτό του», περιγράφοντας τους λόγους για τους οποίους, όπως είπε, αντέδρασε στην αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή την Πέμπτη.

Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη που, όπως σημείωσε, αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, τόνισε: «Δεν είναι δική μου επιλογή να πάμε στα δικαστήρια. Εκείνη κατέθεσε μήνυση» με τον κ. Γεωργιάδη να επαναλαμβάνει ότι «Ήμουν εκτός ορίων».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην προσωπική διάσταση της δημόσιας αντιπαράθεσης, λέγοντας: «Αντιλαμβάνεστε ότι έχω παιδιά που τα βλέπουν αυτά. Μπορώ να εξηγήσω στο παιδί μου γιατί κάποιος με αποκαλεί ελεεινό σκουλήκι; Ελάτε λίγο στη θέση μου. Σας μιλάω ειλικρινά.».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Βγήκα εκτός ορίων πράγματι. Ωραία τα λέτε απ’ έξω. Καθίστε να μιλήσετε με αυτή τη γυναίκα και να σας διακόπτει κάθε πέντε λεπτά. Έχουμε όρια. Είναι ότι χειρότερο έχω συναντήσει στη ζωή μου.».

Στη συνέχεια, ο υπουργός περιέγραψε πώς έμαθε από τον αστυνομικό για τη μήνυση που είχε καταθέσει η κ. Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερε ένας αστυνομικός που ήταν στα Εξάρχεια τον πήρε και του είπε: «”Υπουργέ μου γελούν όλα τα Εξάρχεια με την περιβολή της Κωνσταντοπούλου”. Εμφανίστηκε με robe de chambre. Η εικόνα ενός πολιτικού αρχηγού να εμφανίζεται με ρόμπα σας φαίνεται σωστή;» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης ενώ συνέχισε λέγοντας «είναι παρακράτος γιατί ένας αστυνομικός από τα Εξάρχεια με πήρε τηλέφωνο; Ας μου εξηγήσει ένας νομικός το παράπτωμα», ενώ, όπως αναφέρεται, επανέλαβε όσα του είπε ο αστυνομικός, «σας φαίνεται λογικό να εμφανίζεται με robe de chambre για να μου κάνει μήνυση;» κατέληξε.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκε για όσα του καταλόγισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου περί «παραβίασης» της διαδικασίας, απαντώντας: «Ποια παραβίαση; Έκανα αίτηση να πάρω τα στοιχεία, σιγά τη διαρροή». Όταν ρωτήθηκε για τα περί παραιτήσεων που, όπως αναφέρεται, ζήτησε η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ειρωνικά: «Να παραιτηθούμε όλοι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πάπας της Ρώμης και ο πρόεδρος Τραμπ, να μην μείνει κανείς και να τα αναλάβει όλα η κυρία Κωνσταντοπούλου».

«Θέλω να είμαι μαζί σας ειλικρινής» είπε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας πως «εκτόνωση με αυτή τη γυναίκα δεν μπορεί να υπάρχει. Εδώ φεύγουν από το κόμμα της οι βουλευτές της, έχει φύγει το 40%. Εδώ δεν την αντέχουν όσοι είναι δίπλα της, θα την αντέξουμε εμείς» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



