Πέρασε με 158 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Εγκρίθηκε με 158 ψήφους υπέρ και 134 κατά το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με την αντιπολίτευση να διατηρεί σκληρή στάση ζητώντας την απόσυρσή του και την κυβέρνηση να απαντά ότι πρόκειται για «εθνική κοινωνική συμφωνία» που υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές.

Στην καταληκτική της ομιλία, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε το πλαίσιο «ιστορική συμφωνία», υποστηρίζοντας ότι «δεν ανήκει σε έναν πολιτικό χώρο», καθώς –όπως ανέφερε– είναι προϊόν συνεννόησης με τους κοινωνικούς εταίρους για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στο φόντο της υπόθεσης Παναγόπουλου, η κ. Κεραμέως έκανε λόγο για «αμηχανία αντιπολίτευσης», σημειώνοντας ότι «οι κατηγορίες είναι ενώπιον της Δικαιοσύνης» και ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. «Η εθνική κοινωνική συμφωνία δεν είναι με τα φυσικά πρόσωπα, αλλά με τους θεσμούς», τόνισε

Απαντώντας στην κριτική, στάθηκε στη διαδικασία έγκρισης από το διοικητικό συμβούλιο της ΓΣΕΕ, επισημαίνοντας ότι υπήρξε ομοφωνία των παρατάξεων πλην του ΚΚΕ. Παράλληλα, επέκρινε την κοινοβουλευτική στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι εμφανίζουν ασυνέπεια μεταξύ της ψήφου επί της αρχής και των επιμέρους άρθρων. «Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε “ναι” στη ΓΣΕΕ, στη Βουλή “όχι”. Ο ΣΥΡΙΖΑ “ναι” στη ΓΣΕΕ, στη Βουλή “όχι”», ανέφερε, για να προσθέσει πως «πώς γίνεται ένα κόμμα να ψηφίζει “όχι” στον σκοπό και το περιεχόμενο και “ναι” στα βασικά άρθρα;», επικαλούμενη το άρθρο 95 του Κανονισμού της Βουλής για την ψήφο επί της αρχής.

Η υπουργός εκτίμησε ότι ανοίγει «νέα εποχή» για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς –όπως είπε– περισσότεροι εργαζόμενοι θα καλύπτονται από συλλογικές ρυθμίσεις με «πολλά οφέλη», υποστηρίζοντας ότι «ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε συμφωνία κυβέρνησης με όλους τους εταίρους τέτοιου εύρους». «Κάθε λέξη της συμφωνίας και του νομοσχεδίου αποτελεί κείμενο συμφωνίας κυβέρνησης και όλων των εκπροσώπων των εθνικών κοινωνικών εταίρων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται για «άλλο ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης», αλλά για κοινό προϊόν διαλόγου.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος εξήγησε ότι το κόμμα του καταψηφίζει επί της αρχής, διαφωνώντας με τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά, αλλά υπερψηφίζει επιμέρους διατάξεις που θεωρεί ότι κινούνται «στη σωστή κατεύθυνση». «Καταψηφίζουμε, ναι. Γιατί διαφωνούμε με την πολιτική της κυβέρνησης στα εργασιακά. Τρία βήματα πίσω, ένα μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

