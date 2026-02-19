Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν υποχωρώ στη βία – Τα έργα στο νοσοκομείο προχωρούν»

Στα επεισόδια κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Νίκαιας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε επίθεση, ενώ τόνισε πως οι παρεμβάσεις στο νοσηλευτικό ίδρυμα συνεχίζονται κανονικά.

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Δεν υποχωρώ στη βία – Τα έργα στο νοσοκομείο προχωρούν»
19 Φεβ. 2026 14:48
Pelop News

Τη θέση ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι σε φαινόμενα βίας εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Live Now», με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο υπουργός σημείωσε ότι θεωρεί υποχρέωσή του να επισκέπτεται δημόσια νοσοκομεία, ακόμη και όταν υπάρχουν αντιδράσεις, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να αποθαρρυνθεί από όσους επιχειρούν – όπως είπε – να τον εμποδίσουν με χρήση βίας.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική ενίσχυση σε προσωπικό και πόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί κατά 76%, έχουν προστεθεί δεκάδες γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, ενώ έργα ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Όπως είπε, περιλαμβάνονται νέες χειρουργικές αίθουσες, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και αναβαθμισμένες κλινικές.

Για τα επεισόδια, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δέχθηκε αντικείμενα, όπως αυγά και μπουκάλι, ενώ υποστήριξε ότι διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν την είσοδό του στο νοσοκομείο, κάνοντας λόγο για σωματική βία και ένταση. Παρά τα περιστατικά, τόνισε ότι τα εγκαίνια των νέων υποδομών πραγματοποιήθηκαν κανονικά, παρουσία εργαζομένων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη γιατρού που συνελήφθη κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ζητώντας – όπως είπε – να αφαιρεθούν οι χειροπέδες και να αφεθεί ελεύθερος.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η βία δεν μπορεί να έχει θέση στη δημοκρατία και ότι τέτοιες πρακτικές, όπως σημείωσε, θα πρέπει να καταδικάζονται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

 

