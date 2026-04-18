Γεωργιάδης κατά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Βάζει στο στόχαστρο Κοβέσι και Παπανδρέου, μιλά για σύγκρουση με την ελληνική Δικαιοσύνη

Σε μια μακροσκελή και ιδιαίτερα επιθετική παρέμβαση, ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβήτησε ανοιχτά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, επιμένοντας ότι ο θεσμός έχει ξεκινήσει «πολύ στραβά» και ότι η δράση του απειλεί να ανοίξει μέτωπο με τους εγχώριους δικαστικούς θεσμούς. Η αφορμή για τη νέα αυτή παρέμβαση ήταν οι εξελίξεις γύρω από τις δικογραφίες που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η δημόσια συζήτηση για το ποιος έχει τελικά λόγο στην ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι, παρότι το Κολέγιο της EPPO είχε ανανεώσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 τη θητεία τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα για ακόμη πέντε χρόνια, ακολούθησε στη συνέχεια κίνηση από την πλευρά της Λάουρα Κοβέσι προς τον Άρειο Πάγο, γεγονός που, κατά τον ίδιο, συνιστά έμμεση αναγνώριση της αρμοδιότητας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Πράγματι, είναι καταγεγραμμένο ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε προχωρήσει σε ανανέωση των θητειών τον Νοέμβριο του 2025, ενώ η σχετική δημόσια αντιπαράθεση στην Ελλάδα έκτοτε περιστρέφεται γύρω από το αν αρκεί η ευρωπαϊκή απόφαση ή απαιτείται και εθνική διαδικασία.

Διαβάστε επίσης: Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ για Παπανδρέου: «Απόπειρα μονομερούς ανανέωσης της θητείας της»

Από εκεί και πέρα, ο Γεωργιάδης ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους. Υποστήριξε ότι στην Ελλάδα καλλιεργείται μια στρεβλή εικόνα σύμφωνα με την οποία οι «μόνοι έντιμοι εισαγγελείς» είναι οι Ευρωπαίοι, ενώ οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς περίπου παρουσιάζονται ως θεσμοί μειωμένης αξιοπιστίας. Αυτή η εικόνα, όπως υποστηρίζει, δεν προσβάλλει μόνο την ελληνική Δικαιοσύνη αλλά δημιουργεί και ένα επικίνδυνο υπόβαθρο θεσμικού ανταγωνισμού ανάμεσα στην EPPO και τα εθνικά δικαστικά όργανα. Η θέση αυτή συγκρούεται με το επίσημο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο περιγράφει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως ανεξάρτητη και αποκεντρωμένη ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή που λειτουργεί εντός των συμμετεχόντων κρατών-μελών, με τους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς να επιχειρούν στο εθνικό επίπεδο αλλά με πλήρη ανεξαρτησία από τις εθνικές αρχές.

Το επίκεντρο της σύγκρουσης

Το πιο βαρύ πολιτικό σημείο της ανάρτησής του είναι ότι δεν περιορίζεται σε μια θεσμική ένσταση. Ο Άδωνις Γεωργιάδης αφήνει ευθείες αιχμές για χρονισμό, σκοπιμότητα και πολιτικό αποτέλεσμα των κινήσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ειδικά σε σχέση με τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Αναφέρει ότι πρόκειται για «γελοίες υποθέσεις» που προκαλούν δυσανάλογα μεγάλα πολιτικά ζητήματα και προβλέπει ότι τελικά είτε θα αρχειοθετηθούν είτε θα οδηγήσουν σε αθώωση. Η δήλωση αυτή συνδέεται χρονικά με την κίνηση της EPPO να ζητήσει την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κίνηση που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ανακοινώσει επισήμως στις αρχές Απριλίου, υπογραμμίζοντας πάντως ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Ο υπουργός πηγαίνει και ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι ένας νέος ευρωπαϊκός θεσμός όπως η EPPO οφείλει να μείνει όσο γίνεται πιο πολιτικά ουδέτερος, αλλιώς κινδυνεύει να αυτοϋπονομευθεί. Αυτή η γραμμή έχει σαφές πολιτικό αποτύπωμα, γιατί μετατρέπει τη συζήτηση από τεχνική ή νομική σε καθαρά θεσμική και πολιτική. Δεν αμφισβητεί απλώς μεμονωμένες πράξεις, αλλά το ίδιο το πλαίσιο συνύπαρξης της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής με την ελληνική έννομη τάξη.

Τι λέει για αποχώρηση της Ελλάδας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η επανάληψη της θέσης του ότι η Ελλάδα θα μπορούσε, αν το αποφάσιζε ένα μελλοντικό Κοινοβούλιο, να αποχωρήσει από τον θεσμό. Στο σημείο αυτό, ο Γεωργιάδης επιμένει ότι δεν υποστηρίζει πως αυτό πρέπει να γίνει τώρα, αλλά ότι η συμμετοχή της χώρας στην EPPO δεν είναι αμετάκλητη. Το θεσμικό δεδομένο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργήθηκε μέσω ενισχυμένης συνεργασίας και όχι ως αυτόματη υποχρέωση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι ο Κανονισμός 2017/1939 για την ίδρυση της EPPO θεσπίστηκε στο πλαίσιο enhanced cooperation, ενώ συμμετέχει μόνο ομάδα κρατών-μελών και όχι το σύνολο της Ένωσης. Αυτό στηρίζει πολιτικά το επιχείρημά του ότι η συμμετοχή δεν ταυτίζεται με την ίδια την ιδιότητα μέλους της ΕΕ, αν και το πώς ακριβώς θα γινόταν μια αποχώρηση είναι σαφώς πιο σύνθετο από όσο παρουσιάζεται σε μια πολιτική ανάρτηση.

Με άλλα λόγια, ο Γεωργιάδης αξιοποιεί μια πραγματική θεσμική ιδιαιτερότητα, ότι δηλαδή η EPPO δεν είναι θεσμός στον οποίο συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, για να ενισχύσει το επιχείρημά του περί κυριαρχικού δικαιώματος. Όμως το πολιτικό βάρος της δήλωσης δεν βρίσκεται τόσο στην τεχνική της διάσταση, όσο στο μήνυμα που εκπέμπει: ότι η Αθήνα δεν είναι υποχρεωμένη να δέχεται αδιαμαρτύρητα μια λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που, κατά τον ίδιο, παράγει πολιτική αποσταθεροποίηση και θεσμική τριβή.

Η ουσία της παρέμβασης

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας είναι από τις πιο σκληρές που έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα από κυβερνητικό στέλεχος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν αφορά μόνο μια επιμέρους υπόθεση ή μια διαφωνία χειρισμών, αλλά αγγίζει ευθέως το κύρος, τα όρια και την πολιτική ουδετερότητα του θεσμού στην Ελλάδα. Παράλληλα, επαναφέρει στο προσκήνιο τη θεσμική συζήτηση για το ποιος ελέγχει τι, ποιος έχει τον τελευταίο λόγο στις θητείες των εντεταλμένων εισαγγελέων και πώς ισορροπεί στην πράξη η ευρωπαϊκή εισαγγελική εξουσία με την εθνική δικαστική τάξη.

Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο που κάνει την υπόθεση πιο βαριά από μια απλή πολιτική κόντρα. Αν η συζήτηση μείνει στο επίπεδο των δηλώσεων, θα πρόκειται για ακόμη ένα σκληρό επεισόδιο στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Αν όμως εξελιχθεί σε ανοικτή θεσμική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αθήνα, τον Άρειο Πάγο και την EPPO, τότε το θέμα θα ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και θα αγγίξει τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη επιχειρεί να ασκήσει ποινική αρμοδιότητα μέσα στα κράτη-μέλη της.

