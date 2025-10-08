Γεωργιάδης: «Παταγώδης αποτυχία του σχεδίου Κωνσταντοπούλου – Η Δικαιοσύνη δεν έπεσε στην παγίδα της»

Για «παταγώδη αποτυχία του σχεδίου της Ζωής Κωνσταντοπούλου» να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που έδωσε μάχη μέχρις εσχάτων να συνεχιστεί η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, είναι η απόδειξη της αποτυχίας του σκοπού της. Ποτέ δεν ήταν οι τοξικολογικές ο σκοπός της, αλλά η αναβολή, και απέτυχε παταγωδώς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν έκανε δεκτό το αίτημα όπως το είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά «ανέσυρε από το αρχείο παλαιότερη μήνυση συγγενών θυμάτων» για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στη δίκη.

«Αν είχε γίνει δεκτό το αίτημα, θα είχε ανοίξει η κύρια ανάκριση και η κυρία Πρόεδρος θα είχε επιτύχει τον πραγματικό της σκοπό, που δεν ήταν οι τοξικολογικές, αλλά η αναβολή της Δίκης», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Δικαιοσύνης ήταν «σοφή και νομικά άρτια».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως «η εξέλιξη της υπόθεσης Ρούτσι είναι πολύ ευχάριστη, διότι ικανοποιήθηκε το κοινό περί δικαίου αίσθημα και αποφεύχθηκαν οι συνωμοσιολογίες», ενώ επιτέθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας ότι «έστησε μια νομική και επικοινωνιακή παγίδα που η Δικαιοσύνη απέφυγε με αστραπιαία ταχύτητα».

«Η Κάθαρση θα έρθει στη Δίκη, η Κοινή Γνώμη θα ικανοποιηθεί και η κυρία Πρόεδρος θα ηττηθεί στα δόλια σχέδιά της να σύρει την Ελλάδα στο χάος», υπογράμμισε. Ο υπουργός έκλεισε την ανάρτησή του εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι εξετάσεις δεν θα αποκαλύψουν τίποτα επιλήψιμο, και πως η επικείμενη δίκη θα οδηγήσει «στην αλήθεια και την τιμωρία των πραγματικά υπευθύνων».

