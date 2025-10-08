Γεωργιάδης: «Παταγώδης αποτυχία του σχεδίου Κωνσταντοπούλου – Η Δικαιοσύνη δεν έπεσε στην παγίδα της»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι. Ο υπουργός υποστήριξε πως η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» επιχείρησε να καθυστερήσει τη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, αλλά «απέτυχε παταγωδώς».

Γεωργιάδης: «Παταγώδης αποτυχία του σχεδίου Κωνσταντοπούλου - Η Δικαιοσύνη δεν έπεσε στην παγίδα της»
08 Οκτ. 2025 13:43
Pelop News

Για «παταγώδη αποτυχία του σχεδίου της Ζωής Κωνσταντοπούλου» να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που έδωσε μάχη μέχρις εσχάτων να συνεχιστεί η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, είναι η απόδειξη της αποτυχίας του σκοπού της. Ποτέ δεν ήταν οι τοξικολογικές ο σκοπός της, αλλά η αναβολή, και απέτυχε παταγωδώς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν έκανε δεκτό το αίτημα όπως το είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά «ανέσυρε από το αρχείο παλαιότερη μήνυση συγγενών θυμάτων» για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στη δίκη.

«Αν είχε γίνει δεκτό το αίτημα, θα είχε ανοίξει η κύρια ανάκριση και η κυρία Πρόεδρος θα είχε επιτύχει τον πραγματικό της σκοπό, που δεν ήταν οι τοξικολογικές, αλλά η αναβολή της Δίκης», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Δικαιοσύνης ήταν «σοφή και νομικά άρτια».

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως «η εξέλιξη της υπόθεσης Ρούτσι είναι πολύ ευχάριστη, διότι ικανοποιήθηκε το κοινό περί δικαίου αίσθημα και αποφεύχθηκαν οι συνωμοσιολογίες», ενώ επιτέθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας ότι «έστησε μια νομική και επικοινωνιακή παγίδα που η Δικαιοσύνη απέφυγε με αστραπιαία ταχύτητα».

«Η Κάθαρση θα έρθει στη Δίκη, η Κοινή Γνώμη θα ικανοποιηθεί και η κυρία Πρόεδρος θα ηττηθεί στα δόλια σχέδιά της να σύρει την Ελλάδα στο χάος», υπογράμμισε. Ο υπουργός έκλεισε την ανάρτησή του εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι εξετάσεις δεν θα αποκαλύψουν τίποτα επιλήψιμο, και πως η επικείμενη δίκη θα οδηγήσει «στην αλήθεια και την τιμωρία των πραγματικά υπευθύνων».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ