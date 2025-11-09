Γεωργίου για πρωτιά στα 5χλμ. στον Μαραθώνιο: «Ναι, περίμενα το ρεκόρ»

Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν εντυπωσιακός στον αγώνα των 5χλμ. στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και οι δηλώσεις του μιλούν από μόνες τους.

09 Νοέ. 2025 15:06
Ο Ανδρέας Γεωργίου θριάμβευσε στην πρώτη κούρσα του αγωνιστικού διημέρου του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, τα 5 χλμ. COSMOTE TELEKOM, όντας πολύ δυνατός ειδικά στα τελευταία μέτρα. Λίγο πριν από την είσοδο στο εμβληματικό στάδιο, είχε δίπλα του τον Ορφέα Ιωάννου, αλλά κατάφερε να του ξεφύγει και να κόψει πρώτος το νήμα σε 14.45. Εφτά δευτερόλεπτα πίσω του τερμάτισε ο Ιωάννου, ενώ τρίτος ήταν ο Σέργιος Διακοστεφανής με χρόνο 14.54.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος, γιατί έκανα αυτό που ήξερα ότι μπορούσα. Η προπόνησή μου το έδειχνε. Ο προπονητής μου το πίστευε πολύ, οπότε ναι, δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Το πίστεψα και έγινε», είπε μετά την επιτυχία του ο νικητής.

Ο αθλητής του Μιχάλη Αναγνώστου είχε 14:54 από το 2024 στα 5 χλμ. και 14:36 στα 5.000 μ. εντός σταδίου. Για τη βελτίωση του ρεκόρ του, τόνισε: «Έκανα 20 δευτερόλεπτα ρεκόρ, ένιωθα πολύ καλά. Πέρσι είχα περάσει λοιμώδη μονοπυρήνωση, οπότε δεν μπορούσα να τρέξω ούτε να δείξω τι πραγματικά μπορώ να κάνω. Φέτος όμως είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ακόμα και στις προπονήσεις το σώμα μου δεν δυσκολεύεται, νιώθω άνετα. Οπότε ναι, το περίμενα το ρεκόρ. Τα αποτελέσματα της προπόνησης το έδειχναν».

Για τους στόχους του στη σεζόν πρόσθεσε: «Να υπάρχει υγεία, είναι το πιο σημαντικό. Σε δύο εβδομάδες ταξιδεύουμε στη Νότια Αφρική για προετοιμασία με την ομάδα μου και τον προπονητή μου, τον Μιχάλη Αναγνώστου, ενόψει της χειμερινής σεζόν. Θα ήθελα να κάνω κάτι δυνατό στα 3.000 ή στα 1.500 μέτρα στον κλειστό στίβο».
