Ένα βήμα πριν από τη γεώτρηση στο Ιόνιο: Υπογράφεται η σύμβαση

Η σύμβαση για την ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο υπογράφεται σήμερα, Τετάρτη, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη του έργου.

Η γεώτρηση έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027 και, εφόσον προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί, θα είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στον ελληνικό χώρο μετά από περισσότερα από 40 χρόνια.

Τη συμφωνία θα υπογράψουν η κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, που διαθέτει τα δικαιώματα έρευνας στην περιοχή, και η Stena Drilling. Στην τελετή θα παραστούν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, καθώς και οι πρέσβεις των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και της Σουηδίας, Χάκαν Έμσγκαρντ.

Μετά την υπογραφή, η κοινοπραξία θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα Γεώτρησης.

Πώς φτάσαμε στη σημερινή συμφωνία

Υπενθυμίζεται ότι η κατ’ αρχήν συμφωνία για την υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης είχε υπογραφεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα, ταυτόχρονα με την είσοδο της ExxonMobil στην κοινοπραξία με ποσοστό 60%.

Σήμερα, η Energean διατηρεί ποσοστό 30%, από 75% που είχε προηγουμένως, ενώ η HELLENiQ Energy συμμετέχει με 10%, από 25% πριν από τη νέα σύνθεση.

Τι αναζητείται στο Block 2

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το Block 2 θεωρείται η πιο ώριμη παραχώρηση για να γίνει ερευνητική γεώτρηση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αξιοποιήσιμο κοίτασμα υδρογονανθράκων.

Οι πιθανότητες επιτυχίας υπολογίζονται στο 15% με 18%. Η γεώτρηση με την ονομασία Ασωπός-1 θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος 4.000 μέτρων.

Η εκτίμηση αφορά πιθανό κοίτασμα περίπου 200 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, μέγεθος που, αν επιβεβαιωθεί, θα έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή εικόνα της χώρας.

Το γεωτρύπανο που θα αναλάβει το έργο

Για τη γεώτρηση έχει επιλεγεί το πλωτό γεωτρύπανο Stena DrillMAX, ένα πλοίο-γεωτρύπανο 6ης γενιάς, το οποίο κατασκευάστηκε το 2007 από τη Samsung Heavy Industries και λειτουργεί από τη Stena Drilling.

Το συγκεκριμένο πλοίο έχει σχεδιαστεί για δύσκολες υπεράκτιες εργασίες και μπορεί να επιχειρεί σε πολύ μεγάλα βάθη. Συγκεκριμένα, μπορεί να λειτουργεί σε βάθη νερού έως 3.000 μέτρα και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη που ξεπερνούν τα 10 χιλιόμετρα.

Η λειτουργία του βασίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, όπως η δυναμική τοποθέτηση (DP3), που του επιτρέπει να διατηρεί τη θέση του χωρίς αγκυροβόληση, καθώς και το σύστημα διπλής δραστηριότητας, που επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών ώστε να μειώνεται ο χρόνος και το κόστος.

Παράλληλα, διαθέτει σύστημα ασφαλείας ελέγχου πίεσης και σφράγισης του φρέατος (BOP), το οποίο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ανάγκης για να αποτρέπονται ανεξέλεγκτες εκροές πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Stena DrillMAX

Το Stena DrillMAX έχει μήκος 228 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα, μεταφορική ικανότητα περίπου 97.000 τόνων και δυνατότητα φιλοξενίας πληρώματος έως 180 ατόμων.

Διαθέτει επίσης μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για καύσιμα και εξοπλισμό, κάτι που του επιτρέπει να επιχειρεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ανεφοδιασμό. Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται συστήματα παραγωγής ενέργειας, βαρέα γερανοφόρα μηχανήματα, εξειδικευμένα εργαλεία γεώτρησης και μέσα περιβαλλοντικής προστασίας.

Σημειώνεται ακόμη ότι είναι το πρώτο γεωτρύπανο που έλαβε την πιστοποίηση DNV “Abate (P)”, η οποία συνδέεται με τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

