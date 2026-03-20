Γεραπετρίτης: Πάνω από 2.000 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή – «Με κάθε δυνατό μέσο»

Πάνω από 2.000 Έλληνες επέστρεψαν στην πατρίδα από χώρες της Μέσης Ανατολής μετά την κλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή, σε μια επιχείρηση που, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, οργανώθηκε με κάθε διαθέσιμο μέσο. Όπως τόνισε, η ελληνική πολιτεία ανταποκρίθηκε στο καθήκον της, εξασφαλίζοντας τον ασφαλή επαναπατρισμό πολιτών από μια εμπόλεμη ζώνη που εκτείνεται σε πάνω από επτά χώρες.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη, σημειώνοντας ότι πρόκειται ίσως για τη σοβαρότερη κρίση στην περιοχή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, όπως εξήγησε, αξιοποιήθηκαν τόσο χερσαίες όσο και εναέριες διαδρομές, ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν με ασφάλεια οι Έλληνες που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετακινήσεις πραγματοποιήθηκαν οδικώς από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και τη Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο, αλλά και από το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα αεροσκάφη που αναχώρησαν από χώρες όπως το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και σημεία αναχώρησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης και στις πρόσφατες ειδικές πτήσεις που περιέλαβαν και ζώα συντροφιάς. Όπως σημείωσε, στην τελευταία αποστολή επέστρεψαν πάνω από 100 επιβάτες μαζί με 45 κατοικίδια, κάτι που αποτέλεσε ειδική μέριμνα της ελληνικής πλευράς και ξεχώρισε διεθνώς. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος σε αυτή την πρωτοβουλία, πετυχαίνοντας να εξασφαλίσει ειδικούς όρους για την ασφαλή μεταφορά των ζώων.

Ο υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα και στο συμβολικό βάρος αυτής της επιλογής, λέγοντας πως οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να αναδείξει ότι, για πολλούς από όσους επαναπατρίστηκαν, τα κατοικίδια δεν ήταν απλώς μέρος των αποσκευών τους, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς τους. Αυτή ακριβώς η διάσταση ήταν που ανέδειξαν και μεγάλα διεθνή μέσα, τα οποία στάθηκαν στις συγκινητικές σκηνές άφιξης στην Αθήνα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ευχαρίστησε δημόσια την Πολεμική Αεροπορία για τη συνδρομή της με δύο αεροσκάφη C-130, καθώς και τις ελληνικές πρεσβείες και τα προξενεία στην περιοχή, που -όπως είπε- εργάστηκαν αδιάκοπα μέσα σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες για να φέρουν εις πέρας την αποστολή. Αναφέρθηκε επίσης και σε επτά στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία μετακινήθηκαν από την Αθήνα προς το Άμπου Ντάμπι, ώστε να ενισχύσουν επιτόπου την προσπάθεια της ελληνικής διπλωματικής αποστολής.

Κλείνοντας, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι στόχος είναι οι Έλληνες πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να αισθάνονται ότι η πατρίδα παραμένει δίπλα τους. Η τοποθέτησή του ήρθε να συνοψίσει μια μεγάλη επιχείρηση επαναπατρισμού που εξελίχθηκε σε πολλά μέτωπα και μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ασφαλείας.

