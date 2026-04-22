Γεραπετρίτης: Σοβαρές ζημιές στο πλοίο «Epaminondas», διαψεύδεται η κατάσχεση από το Ιράν

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε την επίθεση στο πλοίο «Epaminondas», διαψεύδοντας ωστόσο τους ισχυρισμούς του Ιράν περί κατάληψης.

Γεραπετρίτης: Σοβαρές ζημιές στο πλοίο «Epaminondas», διαψεύδεται η κατάσχεση από το Ιράν
22 Απρ. 2026 17:46
Pelop News

Σαφή απάντηση στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί κατάσχεσης ελληνόκτητου πλοίου έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε δηλώσεις του στο CNN, ο υπουργός επιβεβαίωσε την επίθεση στο πλοίο «Epaminondas», σημαίας Λιβερίας, στο Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας όμως πως το πλοίο παραμένει ελεύθερο, παρά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη.

 Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, το υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πλοιοκτήτρια εταιρεία και όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους. Παρόλο που οι ζημιές χαρακτηρίζονται ως «μεγάλες», δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος βύθισης.Ο υπουργός τόνισε ότι το πλοίο δεν έχει τεθεί υπό κράτηση ή κατάληψη, αποδίδοντας τις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε ανακριβή πληροφόρηση.

Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas

 Ο Υπουργός Εξωτερικών αποκάλυψε επίσης την έκταση της ελληνικής παρουσίας στην εύφλεκτη περιοχή, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή στον Κόλπο βρίσκονται 11 πλοία με ελληνική σημαία και περίπου 40-50 ελληνόκτητα με ξένες σημαίες. «Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνσή τους από την περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της επίθεσης

Το πλοίο «Epaminondas» δέχθηκε την επίθεση το πρωί της Τετάρτης, ενώ έπλεε 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά των ακτών του Ομάν. Λίγες ώρες αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην κατάσχεση δύο πλοίων, οδηγώντας τα προς τις ιρανικές ακτές – ισχυρισμός που διαψεύστηκε κατηγορηματικά τόσο από τον κ. Γεραπετρίτη όσο και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Υπ. Ναυτιλίας: Διαψεύδει την κατάσχεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου «Epaminondas»

Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη, με την κατάσταση στον Κόλπο να παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

