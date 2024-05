Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Μανχάιμ κατά αντι-ισλαμιστή ακτιβιστή ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία πυροβόλησε έναν ένοπλο που εξαπέλυσε επίθεση με μαχαίρι κατά αντι-ισλαμιστή ακτιβιστή.

Αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκαν σοβαρά από τον δράστη. Η επίθεση έλαβε χώρα γύρω στις 11:35 ώρα Γερμανίας στη διάρκεια μικρής συγκέντρωσης τη πολιτικής οργάνωσης BPE (Bewegung Pax Europa -Κίνημα Ειρήνη στην Ευρώπη») , που εμφορείται από αντι-ισλαμιστικές απόψεις.

Προσοχή! Οι εικόνες στο βίντεο είναι πολύ σκληρές!

BREAKING:

Islamist terror attack in Germany

The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.

A police officers was also stabbed in the neck.

The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX

