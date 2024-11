Γερμανία: Η συντριβή του αεροσκάφους DHL ίσως οφείλεται σε ρωσική ενέργεια ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γενικός Επιθεωρητής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων Κάρστεν Μπρόιερ μίλησε για το ενδεχόμενο ότι η συντριβή του αεροσκάφους της DHL την περασμένη Δευτέρα στο Βίλνιους ήταν «δοκιμή» της Ρωσίας στο πλαίσιο της διερεύνησης «αντισυμβατικών» επιθέσεων εναντίον δυτικών χωρών.

«Είχαμε ήδη μια παρόμοια κατάσταση το περασμένο καλοκαίρι και τώρα συμβαίνει πάλι κάτι που ταιριάζει με αυτό το μοτίβο», δήλωσε ο κ. Μπρόιερ, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που προκλήθηκε τον Ιούλιο στην κεντρική αποθήκη της DHL στην Λειψία, από μηχανισμό που βρισκόταν σε υπό παράδοση δέμα. Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις στην Λιθουανία, από όπου είχε σταλεί το πακέτο. Τον Αύγουστο οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εξέδωσαν προειδοποίηση για αντίστοιχα περιστατικά και την κοινοποίησαν στις αεροπορικές και μεταφορικές εταιρίες.

DHL B737-476(SF) cargo plane crash near Vilnius Airport (VNO), Lithuania shows no issues reported by the pilots before the terrain impact, according to Lithuanian officials.

The aircraft was carrying out flight QY5960 from Leipzig to Vilnius and the accident took place while… https://t.co/KKmGJjzwUR pic.twitter.com/Lw1suxfAtK

— FL360aero (@fl360aero) November 25, 2024