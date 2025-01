Γερμανία: Παρέμβαση Μασκ σε προεκλογική συγκέντρωση της AfD – ΒΙΝΤΕΟ

Έδωσε το παρών ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ σε μια προεκλογική συγκέντρωση του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), παρεμβαίνοντας μέσω βιντεοκλήσης εκφράζοντας και πάλι σήμερα την υποστήριξή του, εν μέσω των αντιδράσεων που έχει προκαλέσει ο «χαιρετισμός» του, που θεωρήθηκε ως ναζιστικός από κάποιους, την ημέρα της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι εντάξει να είστε υπερήφανοι που είστε Γερμανοί. Αγωνιστείτε για ένα λαμπρό μέλλον για τη Γερμανία», είπε ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, μιλώντας σε περίπου 4.500 υποστηρικτές της AfD, στη Χάλε της ανατολικής Γερμανίας.

NOW – Elon Musk says the upcoming election in Germany “could decide the fate of Europe, maybe the fate of the world,” and calls on the German people to vote for the AfD party. pic.twitter.com/NxWICJvdVN

— Disclose.tv (@disclosetv) January 25, 2025