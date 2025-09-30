Γερμανός Καγκελάριος: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη»

Ο Γερμανός Καγκελάριος, δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις πρόσφατες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και στο γερμανικό κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν.

30 Σεπ. 2025 8:04
Pelop News

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε δήλωσή του επεσήμανε «ο κόσμος βιώνει θεμελιώδεις αλλαγές» υπογραμμίζοντας δε παράλληλα πως «δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη».

Σε ομιλία του σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα Rheinische Post, ο Μερτς είπε ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες αντικαθίσταται από την πολιτική ωμής ισχύος, η οποία συχνά συνοδεύεται από στρατιωτική βία. «Ζούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις πρόσφατες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και στο γερμανικό κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν. Είπε πως παρότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι τα drones ήταν οπλισμένα, διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης, ενώ το άνοιγμα των πτερυγίων τους φθάνει έως και οκτώ μέτρα. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη από πού προέρχονται, αλλά οι υποψίες στρέφονται στη Ρωσία», δήλωσε.

Η αντιμετώπιση αυτής της απειλής είναι περίπλοκη, καθώς η Γερμανία είναι πυκνοκατοικημένη, συνέχισε ο Μερτς, εξηγώντας πως η κατάρριψη ενός drone οκτώ μέτρων ενέχει κινδύνους. «Θα μπορούσε να συντριβεί σε μια αυλή, σε ένα νηπιαγωγείο ή σε ένα νοσοκομείο. Οφείλουμε πραγματικά να είμαστε προσεκτικοί» σε κάθε χειρισμό, ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, συμπληρώνοντας πως η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να αποτραπεί εξαρχής η είσοδος τέτοιων drones στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών κρατών.
