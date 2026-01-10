Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης για Καποδίστρια: «Εγώ τον έμαθα Αγιο της Πολιτικής»

«Οχι, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση από το Αγιο Ορος για την αγιοκατάταξη του Καποδίστρια. Με τόσα έργα, όμως, που έκανε για την Εκκλησία και την Ελλάδα και με βάση την προσωπική του θυσία, προσωπικά δεν θα με εξέπληττε».

Η συνέντευξη με τον γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, κτίτορα και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάρωφ στο Τρίκορφο Φωκίδος, περιστράφηκε γύρω από το ενδεχόμενο αγιοκατάταξης του πρώτου εθνικού κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, όμως κατέληξε και σε συζήτηση για το σήμερα.

«Ηδη η Ιστορία αναφέρει τον Καποδίστρια ως τον Αγιο της Πολιτικής. Αν οι Ελληνες πολιτικοί, δηλαδή, έχουν έναν προστάτη, τότε αυτός είναι ο μπαρμπα-Γιάννης όπως τον φώναζαν σε εκείνα τα χρόνια» παρατήρησε με νόημα ο γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ο οποίος εξέφρασε και την προσωπική του άποψη: «Η συζήτηση αυτή επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την εξαιρετική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, την οποία συνιστώ σε όλους να τη δουν. Πιστεύω ότι θα άξιζε τον κόπο να το εξετάσει το ζήτημα της αγιοκατάταξης του Καποδίστρια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ, πάντως, θα το επικροτούσα όλο αυτό. Ο Καποδίστριας πέθανε πάμφτωχος, έχοντας προσφέρει όλη του την περιουσία για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Και όπως είχε πει, τα παιδιά πρέπει πρώτα να μάθουν την Ορθόδοξη πίστη και μετά θα αγαπήσουν και την Ελλάδα».

«ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ…»

Σε ό,τι αφορά το σήμερα, ο ηγούμενος της ιεράς μονής στο Τρίκορφο Φωκίδος, έδειξε αρκετά προβληματισμένος. Μάλιστα αναρωτήθηκε: «Γιατί Ελλαδίτσα μου είσαι έτσι;». Και έγινε πιο συγκεκριμένος: «Η χώρα μας χρειάζεται προσωπικότητες. Το ίδιο και όλη η Ευρώπη. Προσωπικά χαίρομαι τον Τραμπ. Οχι για όσα κάνει. Δεν σημαίνει ότι τα εγκρίνω. Τον χαίρομαι, όμως, για τον τρόπο που ενεργεί. Τολμά. Ετσι πρέπει να κάνει ένας ηγέτης. Μπαμ-μπαμ και κάτω! Στην Ευρώπη μέχρι να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, πάει… Λείπουν ηγέτες όπως ο Μιτεράν, ο Κολ, ο Καραμανλής, ο Παπανδρέου και άλλοι».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Ο γέροντας Νεκτάριος θέλησε να κάνει ένα σχόλιο και για το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων: «Ακούω ότι κυβέρνηση και αγρότες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν. Ερωτώ λοιπόν: Ο υπουργός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον αγροτικό κλάδο, δεν είχε λάβει κάποια υπομνήματα από τους αγρότες κατά τους προηγούμενες μήνες; Γιατί δεν τα ικανοποιούσε σιγά-σιγά; Δεν έχω κάτι με τον κ. Τσιάρα, αλλά έπρεπε να βγουν οι αγρότες στους δρόμους και να γίνει όλη αυτή η ταλαιπωρία; Επρεπε να αναγκαστεί να βγει ο ίδιος ο πρωθυπουργός για να καλέσει τους αγρότες σε διάλογο; Δηλαδή τώρα πώς θα βρεθεί λύση και πριν δεν βρισκόταν; Τι λέει η κοινή λογική; Οτι υπήρχε εξαρχής λύση. Την οποία ο υπουργός δεν είχε σκεφτεί ή περί άλλων τυρβάζει. Το συμπέρασμα είναι ότι οι σημερινοί πολιτικοί επιβάλλεται να ακολουθήσουν στα βήματα του Ιωάννη Καποδίστρια. Και με αυτόν τον τρόπο θα δούμε μια άλλη Ελλάδα». Και ο γέροντας Νεκτάριος έκλεισε με μια αιχμή: «Σήμερα κάποιος μπαίνει στην πολιτική πάμφτωχος και βγαίνει ζάμπλουτος, με λεφτά που φτάνουν και για τα εγγόνια του. Ο Καποδίστριας μπήκε στην πολιτική πλούσιος και πέθανε πάμφτωχος για την πατρίδα…».

