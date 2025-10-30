Για μία στις 5 ουρολοιμώξεις έχουν «ευθύνη» κάποια τρόφιμα – Ποια είναι αυτά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στοιχεία έρευνας σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 1 στις 5 ουρολοιμώξεις μπορεί να συνδέεται με στελέχη E. coli που προέρχονται από μολυσμένο κρέας. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο mBio, εντοπίζει επίσης ότι οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι περιοχών με χαμηλό εισόδημα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο.

Οι ουρολοιμώξεις είναι από τις πιο συχνές λοιμώξεις παγκοσμίως, με ιδιαίτερη επίπτωση σε γυναίκες και ηλικιωμένους, και κοστίζουν δισεκατομμύρια ετησίως σε ιατρική φροντίδα και απώλεια παραγωγικότητας. Το βακτήριο Escherichia coli (E. coli) – η κύρια αιτία των ουρολοιμώξεων – εντοπίζεται συχνά σε ωμό κρέας, ωστόσο, μέχρι πρόσφατα ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί πόσο συχνά τα τρόφιμα προκαλούν λοιμώξεις στους ανθρώπους.

Για να καλύψουν αυτό το κενό, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου George Washington και του Kaiser Permanente Southern California συνέλεξαν πάνω από 5.700 δείγματα E. coli από ασθενείς με ουρολοιμώξεις και από κρέας που πωλείται στην ίδια περιοχή. Με μία νέα προσέγγιση γονιδιωματικής μοντελοποίησης, εξέτασαν αν κάθε στέλεχος προέρχεται πιθανώς από ανθρώπους ή ζώα.

Κύρια ευρήματα:

Το 18% των ουρολοιμώξεων συνδέθηκε με στελέχη E. coli ζωικής προέλευσης

Τα στελέχη υψηλού κινδύνου βρέθηκαν κυρίως σε κοτόπουλο και γαλοπούλα.

Οι κάτοικοι περιοχών με χαμηλό εισόδημα είχαν 60% υψηλότερο κίνδυνο τροφιμογενών ουρολοιμώξεων σε σύγκριση με πιο πλούσιες περιοχές.

Ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες ήταν οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνδρες.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διακριθεί η τροφιμογενής μετάδοση από άλλες πιθανές εκθέσεις, να βελτιωθούν τα μοντέλα που εντοπίζουν συγκεκριμένες πηγές κρέατος και να επεκταθούν τα ευρήματα σε άλλες περιοχές και τύπους λοιμώξεων. Παράλληλα, οι επιστήμονες σχεδιάζουν να βελτιώσουν το μοντέλο πρόβλεψης προέλευσης και να το εφαρμόσουν σε λοιμώξεις του αίματος και άλλες σοβαρές ασθένειες από E. coli.

Τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές:

Αγοράζετε κρέας σε σφραγισμένες συσκευασίες για να αποφύγετε την επαφή με άλλα τρόφιμα.

Μαγειρεύετε καλά όλα τα είδη κρέατος.

Αποφεύγετε να μολύνονται τα τρόφιμα μεταξύ τους στην κουζίνα. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιείτε ξεχωριστές σανίδες κοπής για κρέας και λαχανικά και να καθαρίζετε καλά επιφάνειες και μαχαίρια μετά την προετοιμασία κρέατος.

Πλένετε τα χέρια μετά την προετοιμασία ωμού κρέατος.

Συμπέρασμα

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι ουρολοιμώξεις δεν είναι μόνο ζήτημα ατομικής υγείας, αλλά και δημόσιας ασφάλειας τροφίμων, ιδιαίτερα για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις, εκπαίδευση στην ασφάλεια τροφίμων και συνεχή έρευνα για τον περιορισμό των τροφιμογενών λοιμώξεων.

