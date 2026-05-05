Για πέμπτη φορά ο τελικός στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Για πέμπτη φορά θα διεξαχθεί στο Παμπελοποννησιακό στάδιο με τη νέα του μορφή, τελικός του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, καθώς ο αγώνας μεταξύ Παναιγιαλείου και Θύελλας Πατρών θα φιλοξενηθεί εκεί, αφού ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια.

Από την ημέρα που το Εθνικό Στάδιο ανακαινίστηκε και μετονομάστηκε σε Παμπελοποννησιακό πριν από 23 χρόνια, έχουν διεξαχθεί τέσσερις τελικοί.

Αρχικά, την περίοδο 2003-2024 τον αγώνα Ζαβλάνι – Αστραπή 2-1 στην παράταση (1-1 κ.α.), ένα παιχνίδι που λειτούργησε ως test event για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 και το οποίο παρακολούθησαν 7.000 φίλαθλοι!

Ο δεύτερος τελικός ήταν το ματς Παναιγιάλειος – Αχαϊκή 1-0 την περίοδο 2008-2009, ο τρίτος Τριταιικός – Ζαβλάνι 2-1 στην παράταση (1-1 κ.α.) και ο τελευταίος την περίοδο 2014-2015, με τον Αρη Πατρών να επικρατεί 2-0 του Ατρομήτου. Τα γκολ τότε είχαν σημειώσει οι Βουτσινάς στο 51′ και ο Χιωτέλης με αυτογκόλ στο 82′.

Οπως διαπιστώνετε, η μοναδική ομάδα που θα αγωνιστεί για δεύτερη φορά σε τελικό στο Παμπελοποννησιακό είναι ο Παναιγιάλειος. Η μόνη διαφορά σε σχέση με τον αρχικό ορισμό είναι ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου και όχι την Κυριακή 10 Μαΐου, καθώς εκείνη την ημέρα έχουν προγραμματιστεί στο Στάδιο αγώνες στίβου.

Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει από διαφορετική αφετηρία την προετοιμασία τους για τον μεγάλο τελικό. Ο Παναιγιάλειος πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής, φτάνοντας ένα βήμα πριν την 3η φάση του πρωταθλήματος, ενώ αντίθετα η Θύελλα Πατρών υποβιβάστηκε και επέστρεψε στο τοπικό, ενώ προσπαθεί μέσω της νομικής οδού να κερδίσει την παραμονή της, κάτι που μοιάζει δύσκολο αυτή την ώρα.

Στο πρωτάθλημα, ο Παναιγιάλειος κέρδισε και τις δύο φορές τη Θύελλα, 1-0 στο Αίγιο και 2-1 στην Πάτρα.

