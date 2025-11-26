«Για ποιο λόγο εξερράγη η χειροβομβίδα και για ποιο λόγο ένας νεοσύλλεκτος κλήθηκε να διαχειριστεί το υλικό αυτό», πώς χάθηκε το παλικάρι στη Ρόδο;

Στη Ρόδο βαρύ είναι το πένθος μετά τον θάνατο 19χρονου ΕΠΟΠ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε μονάδα του νησιού σήμερα (26/11/2025) το πρωί.

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ

Συντετριμμένος ο πατέρας του νεαρού, μεταβαίνει στο νησί, συνοδεία πραγματογνώμονα αποφασισμένος να διασφαλίσει κάθε στοιχείο που θα φωτίσει τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία και χάθηκε το παιδί του.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό που οδήγησε σε πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας. Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκεται κι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου για να του εκφράσει τα συλλυπητήριά του.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας κι ο πατέρας του νεαρού δηλώνουν βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη στην αναζήτηση της αλήθειας για την υπόθεση.

«Είναι συντετριμμένος ο πατέρας, είναι πολύ δύσκολο να χάνει κάποιος το παιδί του. Δεν θέλουμε να υπάρξει καμία σκοτεινή πλευρά στη διερεύνηση της υποθέσεως, θέλουμε να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις εκφάνσεις της υποθέσεως, να δούμε γιατί ένας νεοσύλλεκτος διαχειρίστηκε τέτοιου είδους υλικό, πού πήγαινε, για ποιο λόγο χρησιμοποιήθηκε κι όλα αυτά θα διερευνηθούν» δήλωσε αρχικά ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης.

Παράλληλα, τόνισε ότι «διορίσαμε έναν εγκεκριμένο βαλλιστικό πραγματογνώμονα και πυροτεχνουργό όπου πηγαίνει μαζί με το πατέρα στη Ρόδο για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστεί το υλικό και να πέσει άπλετο φως σε αυτή την τραγωδία. Από τη πρώτη στιγμή θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη στο παιδί μας, για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα. Για ποιο λόγο εξερράγη η χειροβομβίδα και επαναλαμβάνω για ποιο λόγο ένας νεοσύλλεκτος κλήθηκε να διαχειριστεί το υλικό αυτό. Πρέπει να δούμε τι προκάλεσε την έκρηξη, τις προδιαγραφές, την ημερομηνία λήξης της χειροβομβίδας και μιλάμε για αμυντικού τύπου χειροβομβίδα. Πρέπει να ελεγχθεί η παρτίδα των συγκεκριμένων πυρομαχικών».

Και συμπλήρωσε: «Δηλώσαμε ήδη παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και συμμετέχουμε κανονικά στην προανάκριση που γίνεται αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα απαντήσεις στα ερωτήματα μας. Θέλω να πω ότι και ο δεύτερος άντρας που ήταν μαζί με τον 19χρονο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι αν τα καταφέρει θα έχει βλάβες από ότι μαθαίνουμε που θα του αφήσουν μόνιμη αναπηρία, δυστυχώς. Οι σκέψεις όλων μας είναι κοντά του και μακάρι να καταφέρει να επιβιώσει» και πρόσθεσε: «Αξίζει να αναφέρω ότι ο κ. Δένδιας επικοινώνησε με τον πατέρα του 19χρονου όπου του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συγκάλυψη οποιοδήποτε γεγονότων».

Πώς έγινε το δυστύχημα στη Ρόδο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας του 6ου ΕΤΕΘ.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική» της Ρόδου ο 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης τραυματίστηκε θανάσιμα και ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς και ακρωτηριασμό άνω άκρου. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 19χρονου, ενώ για τον δεύτερο καταβάλλεται συντονισμένη ιατρική προσπάθεια σταθεροποίησης.

Όλα έγιναν κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια.

