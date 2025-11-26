Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Ρόδο καταγόταν από το Τυμπάκι Ηρακλείου. Νεότερες πληροφορίες φωτίζουν την οικογένειά του και τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ ο 39χρονος επιλοχίας δίνει μάχη για τη ζωή του.

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ
26 Νοέ. 2025 14:59
Pelop News

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης που έχασε τη ζωή του στο πεδίο βολής της Ρόδου το πρωί της Τετάρτης υπηρετούσε στο 6ο ΕΤΕΘ και είχε καταγωγή από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού. Το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής βολής χειροβομβίδας, αφήνοντας σε σοκ την οικογένειά του και το στράτευμα, ενώ ένας 39χρονος επιλοχίας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο νεαρός ΕΠΟΠ ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, ενώ η μητέρα του εργάζεται ως προϊστάμενη στα ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, η αδελφή του υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ. εκτός Κρήτης, ενώ ο πατέρας του σχεδίαζε να τον επισκεφθεί στη Ρόδο τις επόμενες ημέρες – μια συνάντηση που δεν πρόλαβε να γίνει.

Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στο πεδίο βολής Αφάντου, όπου πραγματοποιούνταν προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση με αμυντική χειροβομβίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη «Δημοκρατική» της Ρόδου, η έκρηξη σημειώθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου και στον βαρύτατο τραυματισμό ενός 39χρονου ΕΠΟΠ επιλοχία – έγγαμου και πατέρα δύο παιδιών.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε λάθος χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας, χωρίς αυτό να αποτελεί οριστικό συμπέρασμα, καθώς η έρευνα των αρμόδιων κλιμακίων συνεχίζεται. Το ωστικό και θραυσματικό φορτίο έπληξε δυσανάλογα τον 19χρονο, ο οποίος βρέθηκε στο κέντρο της έκρηξης, ενώ ο επιλοχίας υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα τραύματα.

Η διακομιδή των δύο ανδρών έγινε άμεσα. Ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ ο 39χρονος εισήχθη διασωληνωμένος και χειρουργήθηκε σε κατάσταση που παραμένει κρίσιμη.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με τα στοιχεία των δύο στρατιωτικών, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του 19χρονου.

Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του ΕΠΟΠ και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο επιλοχία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:41 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Επιστολή Καραχάλιου σε Κυρανάκη: «Ανοιχτός διάλογος» για το τρένο χωρίς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
15:24 Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα
15:16 Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
15:08 Οι Κρίσεις Ηγεσίας και η Διαρκής Υποχώρηση της Πολιτικής Ποιότητας
15:00 Τεταμένο κλίμα στη ΝΔ Αχαΐας: Διάβημα Κουνάβη στην «Πειραιώς» – Το σχόλιο του Κατσιγιάννη
14:59 Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ
14:50 Στις 11 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Μάγγου – Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής
14:44 Πράσινο φως στην Επιτροπή για τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – Στην Ολομέλεια πλέον το νομοσχέδιο
14:40 Σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματος: Μάχη για τη ζωή δίνει 12χρονος από την Καρδίτσα
14:40 Πάτρα: Επικίνδυνο κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνας – Άμεση ανάγκη παρέμβασης των αρχών
14:33 «Δεν θυμάμαι αν κέρδισα το Τζόκερ»: Οι απαντήσεις της Σεμερτζίδου που άναψαν νέα φωτιά στην Εξεταστική
14:28 Ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 χρόνων: «Το έκανα για να ικανοποιήσω τον σύντροφό μου» υποστηρίζει ο 20χρονος – Συγκλονίζουν τα ευρύματα στα κινητά
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις – Ελαφρυντικό μόνο στον γνωστό ηθοποιό
14:16 Χειμερινές φορτίσεις με επιβραβεύσεις και προνόμια από τη ΔΕΗ blue και τη Visa
14:11 Φωτιά στο Αβδελοπήγαδο Κύμης: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κοντά στο νοσοκομείο
14:07 Απειλητικό e-mail στο δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών: Σχηματίστηκε δικογραφία για 37χρονο
14:01 Εκδήλωση της «Παναθηναϊκής» στην Πάτρα για τη μοναξιά
14:01 Δένδιας για την απώλεια του 19χρονου ΕΠΟΠ: «Η σκέψη μας στην οικογένειά του»
14:00 Πάτρα: Απειλή τα γηρασμένα οικοδομήματα και τα διατηρητέα – Τι προτείνουν οι πρόεδροι των Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ