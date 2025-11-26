Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ

Ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης που έχασε τη ζωή του στο πεδίο βολής της Ρόδου το πρωί της Τετάρτης υπηρετούσε στο 6ο ΕΤΕΘ και είχε καταγωγή από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού. Το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής βολής χειροβομβίδας, αφήνοντας σε σοκ την οικογένειά του και το στράτευμα, ενώ ένας 39χρονος επιλοχίας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο νεαρός ΕΠΟΠ ήταν γιος του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, ενώ η μητέρα του εργάζεται ως προϊστάμενη στα ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, η αδελφή του υπηρετεί στην ΕΛ.ΑΣ. εκτός Κρήτης, ενώ ο πατέρας του σχεδίαζε να τον επισκεφθεί στη Ρόδο τις επόμενες ημέρες – μια συνάντηση που δεν πρόλαβε να γίνει.

Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε στο πεδίο βολής Αφάντου, όπου πραγματοποιούνταν προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση με αμυντική χειροβομβίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη «Δημοκρατική» της Ρόδου, η έκρηξη σημειώθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου και στον βαρύτατο τραυματισμό ενός 39χρονου ΕΠΟΠ επιλοχία – έγγαμου και πατέρα δύο παιδιών.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε λάθος χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας, χωρίς αυτό να αποτελεί οριστικό συμπέρασμα, καθώς η έρευνα των αρμόδιων κλιμακίων συνεχίζεται. Το ωστικό και θραυσματικό φορτίο έπληξε δυσανάλογα τον 19χρονο, ο οποίος βρέθηκε στο κέντρο της έκρηξης, ενώ ο επιλοχίας υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα τραύματα.

Η διακομιδή των δύο ανδρών έγινε άμεσα. Ο 19χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ ο 39χρονος εισήχθη διασωληνωμένος και χειρουργήθηκε σε κατάσταση που παραμένει κρίσιμη.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με τα στοιχεία των δύο στρατιωτικών, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του 19χρονου.

Με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια του ΕΠΟΠ και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο επιλοχία.

