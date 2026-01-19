Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»

Εγγράφως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη δικαστική υπόθεση που εκδικαζόταν σήμερα.

Ο ίδιος το γνωστοποίησε μέσω story στο Instagram, όπου εξήγησε και τους λόγους της στάσης του.

«Στα δικαστήρια με εμένα μηνυτή. Να και μια πρωτοτυπία! Για γνωστή υπόθεση, στην οποία έχουν προηγηθεί αμετάκλητες αθωώσεις μου από ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Δικαστήρια», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Γνωρίζοντας πλέον τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός (έφτασαν στο σημείο να αποστείλουν μηνύματα για να μην τιμήσω το ”μνημόσυνο” του Πατέρα μου στο Καλλιμάρμαρο), εξέφρασα αμφιβολίες για το αν η μήνυσή τους εναντίον μου είχε υποβληθεί από δόλο και όχι λόγω της άποψης που έχουν για το πρόσωπό μου. Έτσι, δήλωσα προς το αρμόδιο -και πολύ διαβασμένο- Δικαστήριο ότι δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ήδη ενημερώσει πως θα πράξω.

Η θέση του υποστηρίζοντος κατηγορίας μάλλον δεν είναι για όλους.

Προσωπικά, προτιμώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας, παρά με τιμωρίες.

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».

