Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»

Σε story στο instagram τοποθετήθηκε για μια παλιά δικαστική υπόθεση

Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
19 Ιαν. 2026 19:59
Pelop News

Εγγράφως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη δικαστική υπόθεση που εκδικαζόταν σήμερα.

Ο ίδιος το γνωστοποίησε μέσω story στο Instagram, όπου εξήγησε και τους λόγους της στάσης του.

«Στα δικαστήρια με εμένα μηνυτή. Να και μια πρωτοτυπία! Για γνωστή υπόθεση, στην οποία έχουν προηγηθεί αμετάκλητες αθωώσεις μου από ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Δικαστήρια», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Γνωρίζοντας πλέον τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός (έφτασαν στο σημείο να αποστείλουν μηνύματα για να μην τιμήσω το ”μνημόσυνο” του Πατέρα μου στο Καλλιμάρμαρο), εξέφρασα αμφιβολίες για το αν η μήνυσή τους εναντίον μου είχε υποβληθεί από δόλο και όχι λόγω της άποψης που έχουν για το πρόσωπό μου. Έτσι, δήλωσα προς το αρμόδιο -και πολύ διαβασμένο- Δικαστήριο ότι δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ήδη ενημερώσει πως θα πράξω.

Η θέση του υποστηρίζοντος κατηγορίας μάλλον δεν είναι για όλους.

Προσωπικά, προτιμώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας, παρά με τιμωρίες.

Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
20:08 Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
19:59 Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
19:53 Απίθανο… ρεκόρ στον Βόλο, 8 φορές συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος!
19:44 Ο Προμηθέας κόβει βασιλόπιτα την Κυριακή
19:42 Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο
19:31 «Δεν εγκλωβιστήκαμε. Πέσαμε, χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε», αποκαλυπτικός ο ορειβάτης που διασώθηκε στον Ταΰγετο
19:20 «Θα με σκότωνε και του έριξα εγώ» μαρτυρία για το φονικό στο Αγρίνιο
19:10 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Παπαχριστόπουλος
19:04 Ευρωλίγκα μπάσκετ: Γκρίνια για Aταμάν, πλατιά χαμόγελα στο λιμάνι!
19:00 «Τα βέλη αστόχησαν», η Αναστασία Κουμούση για την πορεία των 39 χρόνων στον Πολιτισμό
18:50 ΑΣ Δύναμη: Η Πάτρα στο επίκεντρο του τάε κβον ντο
18:39 «Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του
18:27 Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες
18:15 Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ