Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς μετά από buzzerbeater – Τον ηρέμησε ο Θανάσης

Η χθεσινή βραδιά του ΝΒΑ άνηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που μπορεί να μας έχει συνηθίσει στις σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά τα buzzer-beater δεν είναι κάτι που κάνει συχνά. Δεδομένα είναι ένας παίκτης που δεν φοβάται να πάρει όχι μόνο το τελευταίο, αλλά κανένα σουτ. Έτσι και κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς με το σκορ στο 115-115 και την κλεψύδρα να αδειάζει μαρτυρικά, ο Greek Freak πήρε τη μπάλα στα χέρια του, έβαλε πλάτη τον αμυντικό του και με ένα fade-away σουτ ανάμεσα στη γραμμή της βολής και του τριπόντου, σκόραρε για να δώσει τη νίκη στα «Ελάφια».

Ακολούθως, ο πάντα ευρηματικός Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους παλμούς να χτυπούν «κόκκινο» δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε… έναν πανηγυρισμό. Αρχικά, ο Έλληνας άσος φαίνεται πως ένιωσε έναν… κνησμό και έπιασε τα γεννητικά του όργανα, στη συνέχεια έκανε νόημα στους οπαδούς (που νωρίτερα αποδοκίμαζαν) να σωπάσουν και στο τέλος… αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο όσο έκανε τον Καίσαρα με τους αντίχειρές του προς τα κάτω. Ακόμα και για τον εκρηκτικό αδερφό του, Θανάση, μαζεύτηκαν πολλά και έτσι ο μεγαλύτερος αδερφός του δύο φορές MVP του ΝΒΑ τον πλησίασε και του φώναζε «ήρεμα, ήρεμα ρε φίλε, μπράβο αγόρι μου», προσπαθώντας να τους ρίξει τους παλμούς, ενώ τον προέτρεπε και να σταματήσει τους πανηγυρισμούς για να μην ανάψουν τα αίματα.

Όπως εξήγησε μετά το παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ήθελε η ομάδα του νικήσει με κάθε τρόπο αυτό το παιχνίδι λόγω των έντονων αποδοκιμασιών που ακούστηκαν για τον συμπαίκτη του, Μάιλς Τέρνερ ο οποίος είχε περάσει 10 χρόνια στην Ιντιάνα.

Η γιούχα στον Μάιλς Τέρνερ και η υπεράσπιση από τον Αντετοκούνμπο

Ο Μάιλς Τέρνερ αποδοκιμάστηκε έντονα στην Ιντιανάπολις στο πρώτο του ματς ως αντίπαλος των Πέισερς, με τον ίδιο να κάνει την χαρακτηριστική κίνηση ότι έκλεισε ένα βιβλίο για εκείνον, ενώ παράλληλα έβγαλε και την πικρία του για την υποδοχή που είχε.

Κατά τη διάρκεια του tribute video πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Αμερικανός σέντερ δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από το κοινό των Πέισερς. Ο λόγος είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ιντιανάπολις και επέλεξε την free agency μετακομίζοντας στους Μιλγουόκι Μπακς.

Την ώρα της γιούχας, ο Τέρνερ έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του ότι έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα για εκείνον το βιβλίο των Ιντιάνα Πέισερς.

Μετά το τέλος όπου οι Μπακς επικράτησαν με 117-115 χάρη στο buzzer beater του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μάλιστα, έβγαλε και την πικρία του όσον αφορά την υποδοχή που είχε στην πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος των Πέισερς.

Myles Turner closing a book while watching his Pacers tribute video. (via @AngelaMoryanTV) pic.twitter.com/5ZbhRlK6y3 — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 4, 2025

«Ήταν αποκαρδιωτικό, φίλε, ήταν απογοητευτικό. Δίνεις 10 χρόνια από τη ζωή σου, το αίμα σου, τον ιδρώτα σου, τα δάκρυά σου. Δέχεσαι μειώσεις αποδοχών, ακούς φήμες για ανταλλαγές, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα με τον σωστό τρόπο, και καμιά φορά τα πράγματα έχοντας έτσι. Είναι εντάξει. Το δέχομαι. Νομίζω ότι πολλοί θα πουν πως είπα διάφορα, αλλά πιστεύω πως ο κόσμος θέλει να φτιάχνει τις δικές του ιστορίες και να τις παρουσιάζει όπως τον βολεύει. Ό,τι είναι, είναι, φίλε. Όπως λέω πάντα, το δέχεσαι, σηκώνεις το κεφάλι και προχωράς» ήταν τα λόγια του Τερνερ μετά το τέλος.

Για το γεγονός που… άνοιξε κουβέντα με τους φίλους των Πέισερς προτρέποντας να αποδοκιμάσουν με αφορμή και τις αποδοκιμασίες στον Μάιλς Τέρνερ, είπε: «Νομίζω ότι ήταν σημαντικό για όλους μας να κερδίσουμε αυτό το ματς. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες, είναι μια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Όποια κι αν είναι η ομάδα, αν έρθεις εδώ, η ατμόσφαιρα θα είναι εχθρική, η ένταση μεγάλη. Ο Μάιλς φυσικά το κάνει περισσότερο. Πριν το ματς, του τονίζαμε συνέχεια πόσο σημαντικό ήταν για εμάς να κερδίσουμε γι’ αυτόν. Εκείνος έπαιξε 10 χρόνια στην ίδια ομάδα. Να έρθει λοιπόν εδώ, στην Ιντιάνα, όντας ο κορυφαίος μπλοκέρ στην ιστορία της ομάδας, και να αποδοκιμάζεται; Σίγουρα, μπορεί να μην το πει, αλλά τον πονάει. Εμείς είμαστε εδώ να τον στηρίξουμε, να του δείξουμε πόσο τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Ξέρουμε πόσα έχει δώσει για την Ιντιάνα και πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει τώρα για το Μιλγουόκι.»

Και συνέχισε: «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, με χαρακτήρα και πάθος. Έπαιξα εναντίον του δέκα χρόνια· έδωσε τα πάντα, αίμα, ιδρώτα, δάκρυα, το σώμα του πολλές φορές για την ομάδα της Ιντιάνα. Όποιος τον αποδοκίμασε σήμερα… ΟΚ, μπορείς να αποδοκιμάσεις τους Μπακς, το καταλαβαίνω. Αλλά να αποδοκιμάζεις τον Μάιλς Τέρνερ; Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του. Ήσουν στη δουλειά σου 10 χρόνια, αποφασίζεις να αλλάξεις για την οικογένειά σου και τους στόχους σου, και οι πρώην συνάδελφοί σου σε γιουχάρουν; Λες «τι στο καλό;».

Ξέρω, είναι αθλητισμός, αλλά μερικές φορές είναι κάτι παραπάνω από αθλητισμός. Και είναι άδικο για όποιον έχει δώσει δέκα χρόνια από τη ζωή του σε μια ομάδα.»

