«Γιάννης Μπουρνέλης -Νοσταλγία στο επ ΑΚΡΟΝ»: Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αντώνη Αντωνόπουλου ΦΩΤΟ

13 Φεβ. 2026 10:00
Πλημμύρισε αναμνήσεις και νοσταλγία η αίθουσα εκδηλώσεων (Γ. Καράτζας)της ΕΣΗΕΑ κατά την παρουσίαση του βιβλίου Γιάννης Μπουρνέλης -Νοσταλγία στο επ ΑΚΡΟΝ του Δημοσιογράφου και συγγραφέα Αντώνη. Αθ. Αντωνόπουλου και των εκδόσεων «Μνήμη και Μνήμες».

Την παρουσίαση και τον συντονισμό έκανε ο δημοσιογράφος  Βασίλης Σκουντής και προλόγισαν το βιβλίο ο μαέστρος Χρήστος Νικολόπουλος ,που αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον ηθοποιό-διασκεδαστή Γιάννη Μπουρνέλη στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και την συνεργασία τους τόσο στο αναψυκτήριο «ΑΚΡΟΝ» της οδού Λένορμαν όσο και στη δισκογραφία. Η Ραδιοφωνική παραγωγός και δημοσιογράφος Λουκίλα Καρρέρ- Πλέσσα που αναφέρθηκε στην 35ετή φιλία της με τον πρωταγωνιστή του βιβλίου και την ιδιαίτερη σχέση και  αμοιβαία εκτίμηση που είχε στο καλλιτέχνη Μπουρνέλη ο αείμνηστος μαέστρος σύζυγός της Μίμης Πλέσσας .Ο Δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης εμπνευστής της δημιουργίας του βιβλίου αναφέρθηκε στον άνθρωπο ,στον φίλο και στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύχρονη πολιτιστική προσφορά που καλλιτέχνη στη  ελληνική κοινωνία. Ο συγγραφέας του βιβλίου Αντώνης Αντωνόπουλος περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τις αναμνήσεις του από τα χρόνια της εποχής που το αναψυκτήριο «ΑΚΡΟΝ» ήταν σημείο αναφοράς στην καλοκαιρινή διασκέδαση του λαού μας με συμβολικό εισιτήριο ,αλλά και στην διαχρονική αδικία που έχει υποστεί ο εκ των πρωτοπόρων στο είδος του καλλιτέχνης Γιάννης Μπουρνέλης.

Η υπεροχή και νοσταλγική βραδιά της παρουσίασης του βιβλίου ολοκληρώθηκε με τον Γιάννης Μπουρνελη συγκινημένο να αναφέρεται σε περιστατικά εκείνης της υπέροχης εποχής ,να κάνει λογοπαίγνιο με τον κόσμο και να θυμάται στιγμές και ιστορίες που έζησε με τις φίρμες της εποχής που συνεργάστηκε.

Την παρουσίαση του βιβλίου τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, ο τ. Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, ο Γραμματέας του ΠΣΑΤ και επι σειρά ετών πρόεδρος του Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, ο δις Ολυμπιονίκης της Πάλης Πέτρος Γαλακτόπουλος , ο βετεράνος άσσος του Παναθηναϊκού Μιχάλης Γεροθόδωρος τραγουδοποιός Πασχάλης, η τραγουδίστρια Νάντια Καραγιάννη, ο αντιδήμαρχος Παλλήνης Δημήτρης Καρκούλιας και ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Κούτρας και αρκετοί φίλοι του βιβλίου.

 

*Οι φωτό είναι του φωτορεπόρτερ Βασίλη Κουτρουμάνου

